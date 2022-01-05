禁堂食｜徐汶緯：對業界衝擊大難估損失　林健鋒：長痛不如短痛

變種病毒株Omicron在港蔓延，政府今（5日）召開記者會，公布收緊防疫措施，包括再禁晚市堂食、收緊入座人數和取消所有大型活動。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯接受查詢時表示，政府日前宣布新年後才將疫苗氣泡擴大至食肆，令不少市民都安心訂枱，酒樓等食肆亦開始準備入貨。但他稱突然收到禁晚市堂食的消息，對業界衝擊非常大，大到難以估計損失，又強調隨源頭不明個案增加，對新年前放寬措施不感樂觀。不過徐汶緯認為，政府這次採取快速反應，他作為市民亦理解。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，Omicron病毒傳播速度快，加上現時部分傳播途徑未明，形容「長痛不如短痛」，市民應忍耐兩星期，迅速斬斷隱形傳播鏈，以換取在農曆新年回復正常生活。



林健鋒又認為，這次收緊社交距離措施對各行各業帶來不同程度影響，強調面對來勢洶洶的疫情，政府別無選擇，必須當機立斷加強一系列防疫措施，以保障社區安全和減低對醫療系統的負擔。

林健鋒提及，最近望月樓群組事件，有數名食客需要一段時間才聯絡到，反映政府需要提升防疫及抗疫追蹤功能。他建議推出「安心行出」實名制，並且以顏色分類已打針和無打針的食客，讓本港疫情能盡快回復平穩。

姚柏良：再一次對旅遊業來重沉重打擊

政府新措施包括暫停本地遊和郵輪公海遊，旅遊界立法會議員姚柏良說，措施令業界雪上加霜，再一次帶來沉重打擊。

姚柏良指，香港旅遊業冰封近兩年，同業只能靠本地遊的微薄空間掙扎求存，業界也一直認真配合政府的防疫要求，郵輪公司更是按照國際公認的醫院級別標準啟動公海遊，確保旅客安全。而指定檢疫酒店則站在抗疫的最前線。姚柏良表示，目前疫情形勢嚴峻，旅遊業界為大局著想，對收緊措施唯有無奈接受。

姚柏良希望政府加強與業界溝通，作出適切支援，並盡快控制疫情，希望農曆新年有條件可復辦本地遊和公海遊，並加快達成通關，令業界重見曙光。

新思維、民主黨促向受影響行業提供經濟支援

新思維表示，政府沒吸取過第四波疫情教訓，對高危機組人員群組「愛理不理」，導致疫情擴散。該黨要求特區政府應立即檢討，以及公開承認防疫政策漏洞，並且追究責任，同時應在短時間內推岀新一輪「防疫抗疫基金」，協助受影響行業及員工，否則大批企業及市民將難渡年關。

民主黨經濟政策發言人陳堡明表示，這次收緊的防疫措施嚴厲，受影響行業廣泛，政府有必要向被迫停業的行業提供經濟援助及補償。他又指，若有關緊急措施14天後延續，政府應向受影響行業的僱員直接提供經濟支援，否則就該重新推出「保就業」計劃，確保僱員，特別基層市民的生活得到保障。