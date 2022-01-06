生日派對爆疫　至少6名新丁議員赴宴　列密切接觸者等檢測結果

第五波疫情來勢洶洶，Omicron變種病毒在社區爆發，危機蔓延至立法會。據了解，前海管理局香港事務聯絡官洪為民本周一（3日）晚，在灣仔舉辦逾百人的生日派對，一名賓客其後初步確診。民建聯議員陳仲尼及助理曾與該人接觸，其助理及後有返回立法會大樓及中信議員辦事處工作。



同場還有經民聯新丁議員陸瀚民、科技創新界議員邱達根、以及選委界議員陳沛良。邱達根指已即時做檢測，正在等待檢測結果，期間會在家中房間內自我隔離，已知會家人及同事前往檢測。陸瀚民則於今午得悉有客人初步確診，但他指不認識該人也沒有交談，自己剛與家人完成檢測，已要求所有議辦職員立即前往檢測。



據了解，該派對在灣仔灣景中心一間D類食肆舉行，傍晚6時開始。而該初步確診者晚上8、9時才到場，不少參加者則在派對開始之初到場祝賀，其後離開。立法會回覆查詢指，今晚8時在綜合大樓的議員樓層和餐廳等公眾地方，以及中信大廈13及15樓的議員樓層進行霧化消毒，所有人須於晚上7時半前離開大樓及議辦。



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中信議辦設共用工作空間 傳播風險更高

陳仲尼指，今早（6日）獲悉該人初步確診後，已即時通報立法會秘書處及民建聯黨團，他連同議辦其他5名同事將接受檢測。因為立法會大樓正進行擴建，部分議員的辦事處暫落戶中信大樓，而不同議員的助理須共用開放式工作空間。

陳仲尼表示，當晚在灣仔與該名初步確診者在戶外寒暄，接觸時間只有大約十秒，「淨係打個招呼，但我個助理同佢就接觸得比較耐，有傾計。」不過，他說不清楚助理和對方有否同枱飲食，抑或全程佩帶口罩交流，而他本人當晚之後，再沒返回立法會大樓或者中信議辦。

他又說翌日即星期二（4日），他與助理曾面試過應徵者，全程都有佩帶口罩，加上自己已接種兩劑疫苗，相信風險不高，「但冇絕對嘅，所以成個議辦都會做檢測，為咗保護大家，一知道接觸過就即時通報。」

秘書處：涉事者取得陰性結果前不回立會

根據立法會網頁，陳仲尼的中信議辦位於1524室，同屬民建聯的林琳及黃英豪，議辦分別位於1520及1521室，相信該黨多名議員的助理須共用開放式工作空間，陳仲尼則指其議辦「自成一角」，對其他人影響應該不大。

秘書處回覆查詢指，得悉有議員早前曾與初步確診者接觸，相關議員及其助理已進行檢測。他們在取得陰性檢測結果前不會返回立法會綜合大樓及中信大廈的議員樓層。為謹慎起見，秘書處已安排清潔公司今天稍後在綜合大樓的議員樓層和餐廳等公眾地方，以及中信大廈13及15樓的議員樓層進行消毒。