立法會開鑼｜國徽今起長掛會議廳　7議員無入「最重要委員會」

「洪為民生日派對風波」愈演愈烈，19名立法會議員曾出席派對，立法會主席梁君彥今（7日）表示，希望下周三（12日）如常召開本屆首次大會兼行政長官答問會。



在派對風波的陰霾下，立法會開鑼工作進行得如火如荼。在修改《議事規則》下的新議會，分別有83名及82名議員加入財務委員會及內務委員會，其中醫療衞生界議員林哲玄是唯一一個同時沒加入內會及財會的立法會議員。



唯獨林哲玄同時無入內會、財會

在修改《議事規則》及《內務守則》前，除了立法會主席外，全體議員必須加入內務委員會及財務委員會。不過《議規》經過修改後，不再強制議員加入內會及財會，不過規定須由不少於50名委員組成。

根據立法會文件，加入內會及財會的限期於今天中午屆滿，有7名議員未有加入內會，包括實政圓桌田北辰、自由黨易志明、鄉議局劉業強、選委界林順潮、陳月明、商界（三）嚴剛及林哲玄。另有6名議員未有加入財會，包括晉身最資深議員的自由黨主席張宇人、建制派「班長」廖長江、經民聯吳永嘉、林哲玄、選委界陳曼琪、地產及建造界龍漢標。

港澳辦曾指內會為「最重要委員會」

財務委員會掌握實質審批撥款大權，負責審查及批准政府提交的公共開支建議，其中一項工作就是審查財政司司長每年提交立法會的開支預算草案及撥款法案，過往民主派視財會為監察政府的主要戰場。前年立法會經歷「內會風波」，當時港澳辦發言人直指，內務委員會是「香港特區立法會最重要的委員會」。

立法會秘書處已就內會、財會正副主席選舉向議員發出提名邀請，填妥的提名表格應於本月10日下午5時之前以電郵方式交回秘書處。

此外，立法會主席梁君彥帶同傳媒進入立法會會議廳，視察已高掛在會議廳的國徽。梁君彥日前指，在會議廳懸掛國徽及區徽令議會更莊重，「我做主席，背面有個國徽照住我，我都會信心大啲啦。」