立法會開鑼︱管浩鳴將辭聖公會教省秘書長　全心全意投入議會工作

新一屆立法會議員今早（3日）宣誓，全體議員在宣誓後會見傳媒。身兼聖公會教省秘書長的管浩鳴表示，未來立法會的工作繁多，希望能全心全意投入議會工作，亦留意到或出現角色衝突問題，因此將辭去秘書長一職。他強調不會辭任牧師，日後也會繼續主持彌撒，至於秘書長接任人選則由教會決定。

非建制的新思維狄志遠表示，議會抗爭文化已成過去，未來議會質素要提升，並加強合作，才可說服市民新選制是理想制度。他認為政府要重新思考行政立法關係，尊重立法會議員的建議和民意。他續指，議會內沒爭拗不代表社會撕裂消失，如何挽回市民對社會的信心也是議員一項非常重要的工作。

對於眾新聞宣布停運，狄志遠稱目前情況令市民擔心言論自由，警方應詳細解釋較早前針對《立場新聞》的執法理據，過程要令市民有信心香港的言論、新聞自由仍受到保障。他會督促警方詳細解釋，持續監察政府表現。



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梁君彥：議員背景前所未有多元化

全體議員宣誓後到地下大堂合照和會見傳媒，上屆立法會主席梁君彥表示，90名議員剛完成宣誓，新議會的組成確立愛國者治港的新秩序，令香港踏上由亂到治，由治及興的新台階，讓議員在正確的軌道整裝待發，共同開創良政善治。他又指，香港必須要捉緊融入國家發展大局，推動民生和經濟更上一層樓。

梁君彥認為，這次看到民生和發展仍得到選民的關注，如何解決香港各方問題，仍是市民心之所懸。他強調，新一屆議員背景是前所未有的多元化，無論對國情或香港事務都非常了，對香港今後踏上國家的特快車，開拓更大的發展空間，大家必定貢獻良多。梁君彥指，來年立法會的事務不會比之前輕鬆，「沒有最忙只有更忙」，他有信心90位各界別、各階層的精英，已準備好攜手同心，以民為本，履行好立法會的憲制責任，與政府保持良好關係，務實改善累積以久的問題。

廖長江：支持施政與監督政府運作無必然衝突

建制派「班長」廖長江表示，隨國安法實施和完善選舉制度後，香港重回「一國兩制」的正確軌道，他期望政治環境趨向平穩，為經濟、社會發展和實施公共政策提供有利條件。廖長江又指，期望新一屆立法會與政府攜手合作，改善民生問題，同時要促進經濟多元化發展，積極融入國家發展大局，參與大灣區建設，為社會、年青人帶來希望。

廖長江強調，在愛國者治港下，中央和市民對政府的管治和施政水平有更高期望，他認為支持政府施政與監督政府運作無必然衝突，最重要是取得平衡，他相信議員可以理性、務實議政，貫徹以民為本的理念，急市民所急，為市民辦實事，破解深層次問題，包括土地、房屋等議題。他認為現時國家局勢風起雲湧，應盡快完成國家安全的法律，維護國家主權和發展利益，防範外部勢力干預香港事務。

第六屆立法會主席梁君彥。（盧翊銘攝）

黎棟國：議事堂不應再有建制非建制之分

自由黨張宇人稱，作為立法會最資深議員，過往有立法會同事經常談「兩制」忽略「一國」，現時正要將「一國兩制」落實，重回正軌。他稱高興看到選委會界別的代表，強調這正體現《基本法》提及的均衡參與。工聯會麥美娟指，在新議會新局面，擔任議員任重道遠，市民對議員有高期望。她認為進入議會後，首要是解決香港民生問題，工聯會會致力解決貧窮問題，將「告別劏房」變成事實，在制度上體現公平分配，達致共同富裕，強調未來會與選民緊密合作，讓市民在生活獲幸福感、獲得感和安全感。

新民黨黎棟國表示，在完善選舉制度下，所有議員都具備同一個條件，就星符合愛國者治港的要求，他認為大家對不同議題有先後次序和著重點，相信大家能以理服人，求大同存小異。黎棟國又指，透過拉布、濫用議事規則將立法會成為鬥爭之地的行為已成絕響，認為議事堂不應再有建制非建制之分，「人人都是愛國者」，都應該盡忠職守。

工聯會陳穎欣稱，新議會是民主道路和按香港實際發展的歷程碑，為市民做到良政善政。她稱未來會在議會內外、線上線下繼續為市民發聲，又指雖然對於成為最年輕議員感壓力，但強調「壓力就是動力」，未來為香港服務更多。

管浩鳴。（盧翊銘攝）

嚴剛：中資企業會堅定不移為國家和香港付出

商界(三) 議員嚴剛表示，商界(三) 為新設的議席，他會為商界謀發展、謀機遇，推動本港融入國家發展大局，強調中資企業會堅定不移，為國家和香港付出，推動良政善治。選委會議員吳傑莊表示，上任後會跟進青年發展、向上流等問題，聯同其他議員改善香港施政

體演文出界議員霍啟剛稱，上任後首要關心文化及旅遊局的成立，他又指非常擔心疫情發展，呼籲市民保護自己、朋友和家人盡快打針。新界北張欣宇則指，上任後會推動理性討論，讓政策能真正落地，又指香港是有人情味的地方，期望以團隊專業背景，能夠推動解決香港問題。