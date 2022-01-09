何君堯批檢疫安排「好睇唔好使」　愈講愈激動：特首要辭職啦！

港區人大代表洪為民周一（3日）舉行生日派對，近200人出席包括多名高官和立法會議員，當中包括何君堯，今日凌晨零時後才被送入竹篙灣檢疫中心。



雖然政府在今日下午公佈生日會9時前離場的賓客可以離開檢疫中心，但到了今晚10時許，何君堯仍未能離開，他在直播批評政府防疫政策、組織失當，指食物及衞生局局長陳肇始要負責，更愈講愈激動：「特首要辭職啦！」



指防疫工作組織失調 陳肇始要負責

何君堯指從今他的經歷可以看到，防疫檢疫安排有可改善的地方，指政府昨日下午公佈要隔離檢疫，但到晚上7時才有人聯絡，更要到深夜12時才能安排進入竹篙灣。他向相關人員查詢，對方表示人手緊張，「一架車車一個」，即生日派對群組要用170多轉車接送。何君堯批評香港防疫是「沙灘上的城堡」、「好睇唔好使」，指防疫工作組織失調，陳肇始要負責，而特首林鄭月娥要負最終責任。

何君堯指自己被「非法羈留」，原本以為可以早點離開，所以沒有吃晚飯，「而家後悔啦，10點9連飯都無食」，表示除非陳肇始睇他直播「媽佢叉佢」，「如果佢醒目嘅即刻整兩架衝鋒車過嚟」，否則可能要12點後才可以回家，又指自己帶了一些食物原本想交給Benson（立法會議員陸瀚民），但工作人員指防疫原因不能將物資交到其他房間。

他強調不是埋怨前線抗疫人員，更多次讚揚前線人員「一流」、「要嘉許」，但人員跟的程序僵化、程序應變能力糟糕，要求陳肇始等官員到檢疫中心體驗一下。

強調洪為民安排合規 「有邊個去食嘢會戴口罩」

直播期間KOL「華記」楊官華致電加入討論，何君堯愈說愈激動，指洪為民確是當日生日，人數又該餐廳D區限制240人以下，強調洪為民無錯，「就算錯，都係佢阿媽錯，嗰日生佢出嚟，你唔可以捉佢老母喎！」，又直言「問咩責呀？特首要辭職啦！」

他說，當日派對仍可以舉行，是行政會議和陳肇始批准，「有邊個去食嘢會戴口罩！」指這個事件「個火要燒出去，林鄭要辭職！」更指林鄭如坐針氈，「咁點樣做特首架」，認為香港要眾一心，大海航行靠舵手，但「而家連大副、二副都踢走埋（要隔離檢疫）」。

斥國泰串謀行騙違承諾 倡「閉外關，通內關」

他又指事件國泰有責任，因得到豁免是因為要作出承諾保證，但結果是違反承證，斥國泰串謀行騙，更建議警務處處長蕭澤頤一離開隔離營就要以「危害國家安全」「捉國泰」。

對於如何解決Omicron變種病毒帶來的經濟危機，何君堯指現在的措施無效，重提自己去年起呼籲全民檢測和推行健康碼，如不合作就不能外出。又指現時政府是「開外關、閉內關」，但外國疫情嚴重一定會影響到香港，建議要「閉外關，通內關」，與內地通關。