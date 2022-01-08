星光夜一篋乾糧入營　何君堯花生加餸　毋懼隔離：一竹篙怎使折腰

「洪為民生日派對」風波愈演愈烈，當中80名賓客已送往竹篙灣檢疫中心，包括多名立法會議員。立法會議員何君堯昨晚深夜抵達隔離營時，隨即在社交網站上載多張外貌照片，並留言「今夜星光燦爛」。相隔不足11句鐘，他今早上載行李「開箱」照，指自己做好十足準備，「不懼深夜前赴Penny's Bay（竹篙灣）。」



相中可見，何君堯帶上一整箱乾糧，以及兩本書《畫說中共一大》和建制派KOL冼國林著重《重病的香港》，並留言：「昨日為民生日，今日為民解憂，好漢子！東征西伐，一枝竹篙怎使折腰！」



洪為民生日宴︱何君堯竹篙灣營外打卡 稱「今夜星光燦爛」

赴宴後兩天晤夏寶龍 何君堯籲勿有色眼鏡看聚會：主人賓客均受害

帶杯麵餅乾入營 枱頭放《大公》《文匯》

何君堯上載多張隨身行李照片，可見有一整個行李箱的乾糧，包括有杯麵、麵包、餅乾及即食糖水等，又有多套居家運動服，包括全新的加大碼運動褲。枱頭則放有昨日出報的《大公報》和《文匯報》，以及自攜的《畫說中共一大》和《重病的香港》。

他又展示獲派的飯盒，是有肉有菜的炒烏冬，並自行「加料」拌上麻辣花生一同進食。