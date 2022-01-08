洪為民生日宴｜楊子矜假確診　蕭澤頤何君堯逾10高官議員提早離營

港區人大代表洪為民生日派對爆疫，昨日（7日）爆出賓客之一、港台女主持楊子矜初步確診，令事件越演越烈，牽連當晚派對9點半前離場人士均須檢疫，至已有逾80人送入竹篙灣隔離。政府專家顧問袁國勇視察楊子矜丈夫診所後，證實楊子矜的檢測樣本受診所疫苗污染，並非真的受感染，純屬虛驚一場。



所以，大批昨日起連夜入營的高官及議員將獲安排離開檢疫中心，即可提早「放疫監」，包括警務處處長蕭澤頤、以及財經事務及庫務局局長許正宇等。議員方面，除了9點半才離開派對的陳仲尼、邱達根、陸瀚民及洪雯，其他都可以離營，至少包括林琳、何君堯、譚岳衡及霍啟剛四人。



對於連夜入營、不足一天又要離營，昨晚凌晨才入住的何君堯向《香港01》表示抗疫要做得謹慎，自己滿意政府安排，「唔會有遺憾」，又稱「好少可覺得袁國勇講嘢咁啱聽」，期望可以盡快結束檢疫，呼籲大家同心抗疫。而今日清晨近3時入營的林琳笑言：「議員可以入隔離營感受下係好事，如果唔係遇著呢個事都未必有機會，始終要安全為上！」



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▼提早出疫監名單▼

政府官員：



財經事務及庫務局局長許正宇

財經事務及庫務局副局長陳浩濂

創新及科技局副局長鍾偉強

創新及科技局局長政治助理張曼莉

政制及內地事務局副局長胡健民

警務處處長蕭澤頤

政務司司長政治助理蕭嘉怡

立法會議員：



林琳、譚岳衡、霍啟剛、何君堯