洪為民派對｜麥美娟批官員玩割席　促陳帆為疫情負責：你累死香港

由國泰機組人員引爆的變種病毒株Omicron疫情持續擴大，工聯會立法會議員麥美娟昨晚（8日）在Facebook直播表示，今波疫情應由運輸及房屋局局長陳帆負責，「一講起我就扯火」，她批評陳帆容許貨運機組人員豁免檢疫，結果不少機組人員為免檢疫，「客機去貨機返」，導致病毒在社區傳播。麥美娟稱，若沒第五波疫情早就通關，但現時通關無期，令不少跨境家庭兩年多仍未見過家人，斥陳帆「對唔對得住香港人，係咪離晒譜啊！」

對於多名政府官員、立法會議員在疫情下，仍出席港區人大代表洪為民的生日派對，麥美娟稱批評政府官員未有向市民誠懇道歉，「個個最叻玩割席」，又形容這幾天發生的事「好睇過《宮心計》」。



麥美娟指，陳帆容許讓貨運機組人員豁免檢疫，導致病毒在社區傳播。（資料圖片）

批陳帆「You are nice guy but你累死香港」

麥美娟昨晚在Facebook直播，除談及與港澳辦主任夏寶龍會面外，亦狠批陳帆和其他政府官員抗疫不力。麥美娟指，陳帆提出讓貨運機組人員豁免檢疫，只需居家隔離，結果不少機組人員為免檢疫14天，「客機去、貨機返」，導致病毒在社區傳播，強調陳帆應負上最大責任。

她點名批評陳帆「對唔對得住香港人」，強調如沒爆發第五波疫情，早在下星期或新年前可通關，現在卻不知何時有消息，不少跨境家庭等待兩年多仍未能與家人會面。麥美娟斥責陳帆「You are nice guy but你累死香港」，更批評現時的常任秘書長經常隱形，有事只懂躲在局長背後。

麥美娟昨晚在facebook直播，狠批陳帆和其他政府官員抗疫不力。（麥美娟fb截圖）

批政府「最叻玩割席」 官員演技好過鄧萃雯

麥美娟提及，西安一名孕婦早前因未獲及時救治在醫院外流產，國務院副總理孫春蘭事後向公眾表明痛心、深感愧疚，她批陳帆為何不出來為多個誇境家庭道歉，「點解你（陳帆）唔出黎道歉，呢四個字喺特區官員把口係幾難講到。」

多名政府官員和立法會議員早前出席過百人的生日派對，麥美娟稱在疫情嚴重下仍辦大型聚會屬不適當，亦批評政府沒向市民誠懇道歉，「個個最叻玩割席，真係痴㗎」。她指政府班子就抗疫工作不團結，「呢幾日發生嘅事好睇過（TVB劇集）《宮心計》，啲演技鄧萃雯都唔夠佢嚟。」

麥美娟又指，所有政府官員應學習「中央八項規定」，不要搞「形式主義」，一定要落地區了解市民生活，可以如何幫助他們，「學識就知道唔好再去埋嗰啲無謂應酬，搞到自己而家鬼咁尷尬」。

洪為民生日派對中，20名立法會議員有份出席，民建聯、新民黨分別有4人及3人，工聯會則有郭偉強出席。

促全民強檢、「安心出行」設追蹤功能

麥美娟指，不少業界員工靠新年幫補生活，現時卻面對處所關閉、停晚市堂食等情況。她稱政府每天向公眾解說有多少個案、涉及甚麼群組，並不足夠，「話社區有隱形傳播鏈，咁點啊？我唔出街食飯就無隱形傳播鏈啊？唔該你搵出黎啦！」她促請政府強制全民檢測，「而家唔好再咩自由唔自由啦，你睇下個個唔嘟安心出行，追蹤又追唔到，仲講私隱。」

她又主張重推抗疫防疫基金，並擴大疫苗氣泡範圍，包括上班、上學都須打針。