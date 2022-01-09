沙半山手記｜「洪門宴」竟牽動特首戰？拆解洪為民何來強勁號召力

新冠變種病毒Omicron肆虐本港，全城收緊防疫措施之際，爆出涉及逾180人的「洪為民生日派對」群組，觸發新一場政治風波。



今場「洪門宴」引起社會譁然，正因出席者包括眾多達官貴人，問責局長、立法會議員、紀律部隊首長，甚至最不應該交際應酬的廉政專員也牽涉其中，不少市民對「壽星公」洪為民並不熟悉，好奇他為何有龐大號召力。



事實上，身為港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官的洪為民，在政圈打滾多年，人脈甚廣，有建制中人就指，不少出席者均為選委會界別議員，而且是新丁，相信出席為了向身兼選委的洪為民「謝票」。有資深建制派形容，經歷港區國安法、完善選舉制度後，本港權力重心北移，而洪為民與內地關係密切，某程度是其中一名代表人物，不少政界人物「畀面」出席派對。



赴會議員集中選委界

身兼多職的洪為民是選委會當然選委，有份在上月立法會選舉中，選出40名選委會界別議員。出席洪為民生日派對的20名議員中，正有17名是選委界議員，甚至連敗選的兩名科大高層亦有現身。有建制派就指，眾多選委界議員出席洪為民生日派對，除了賀壽，亦有不少希望藉機會向洪為民「謝票」，打好關係。新民黨有3人出席生日會，主席葉劉淑儀亦稱選委界議員出席或為了「謝票」，「選舉完要多謝吓」。

此外，洪為民內地背景深厚，亦是晚宴獲群星拱照的原因之一。有資深建制派向沙半山表示，自從國安法、選舉制度改革後，香港政治環境已翻天覆地，形容是「權力中心北移」，立法會有40席「國家隊」代表，不少具內地背景新人「一路向北」，得以晉身立法會。該人指，洪為民長期負責前海事務，與內地關係密切，某程度上成為「新權力」代表人物，故不少政界人士均「畀面」出席派對，但直言有關現象不太健康。

洪為民在政圈打滾多年，曾任香港菁英會主席、互聯網專業協會會長，亦是現任華人大數據學會執行主席，因此在創新科技界甚具網絡，創科局副局長鍾偉強和政治助理張曼莉昨日就稱是出席「業界活動」。

有認識洪為民多年的政圈人士說，以洪為民多年以來累積的人脈，有逾百人出席其生日派對絕不出奇，有人到場純粹向朋友道賀，亦不排除有政治成份，但觀乎各人反應，即使受牽連坐疫監亦無責怪洪為民，只出聲明承認敏感度不足。有建制派就話，「洪門宴」證明了洪為民在政圈的號召力甚強，戲言「會唔會有機會選特首？」

傳林鄭震怒 憂影響連任行情

「洪門宴」引起的政治餘波未完，有接近政府消息人士透露，特首林鄭月娥得知今次事件後「嬲到震」，因事件直接損害特首政府管治威信，亦打擊了政府防疫工作，特別是抗疫主要官員、民政事務局局長徐英偉。此外，該人稱林鄭亦擔心事件會影響其連任行情，正如她曾稱，作為特區之首，她要為所有事情負責，相信無人希望跟國泰一樣，背負「管理不善」的罪名。