洪為民派對︱陳家珮：現場無員工查安心出行　基本上靠自律

20名立法會議員較早前出席港區人大代表洪為民生日宴，其後有參與者確診。其中16人由於一名初確者屬「假陽性」而不用在竹篙灣檢疫，但立法會主席梁君彥強烈勸諭這批議員留在家中，意味這批議員可能需要缺席周三（12日）立法會首次大會。新民黨已公布，3名有參與宴會的議員都不會出席周三大會。

新民黨立法會議員陳家珮今早（11日）於商台節目上表示，對於事件影響到工作感到可惜。她又憶述，當日派對現場掃瞄「安心出行」的地點，雖不算太顯眼，但如果有習慣掃瞄，一定找得到，與醫生朱偉星昨日所指「睇唔到」的說法有所不同。



指洪為民是提名人 人情上難卻

陳家珮表示，近幾日心情「有啲似坐過山車」，先是知道派對爆疫，後來得知晚上9時半前離開風險不大，往後又有其他人初確而要入營檢疫，之後又得知是假陽性；本身以為可以參與周三大會，不過最新收到大主席的勸諭。她本身都傾向出席會議，並採取「點到點」的措施，中途不去廁所或飲食，出席完會議就回家，但新民黨5位議員經黨團會議商討，最終決定用回最謹慎的方式，響應大主席勸諭。

她指，是次事件當然對工作有影響，本身都想在明日的答問會上問到一些防疫、發展相關的問題。陳又提到，洪為民本身是她參選的提名人，人情上收到邀請很難拒絕，當日3名議員剛在附近開完會，見地點相近就前往打個招呼，而見到現場很多人已盡快離開。

掃安心出行「如果有做慣一定搵到」

港台普通話主持楊子矜早前出席派對後檢測呈「假陽性」，其醫生丈夫朱偉星昨日在商台節目上承認沒有掃「安心出行」應用程式，聲稱「睇唔到」掃瞄的地方，並反過來辱罵主持人「散播仇恨」，引起關注。

陳家珮反指「我搵到，睇到」，不過的確現場比較人多，所以都要主動去找才找得到，「未必有一大個咁樣喺你面前，不過如果你慣咗做就一定做到」，現場亦沒有人查針卡；員工似乎都非常忙，沒有人手查核「安心出行」，基本上靠自律。

被問到檢疫期間有何安排可以改善，陳家珮指求助熱線方面可以做得好一點，熱線長期都線路繁忙、WhatsApp查詢「6個鐘頭先覆一句」，不過她理解工作人員面對突然增加的檢疫人數，已非常忙碌，連早餐都未必有時間吃。