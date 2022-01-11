沙半山手記︱拆解洪為民5個無奈　大錯鑄成　有苦自知！

新冠變種病毒Omicron肆虐下，爆出涉及近200人的「洪為民生日派對」群組，刮起香江政壇一場大風暴，後續政治影響難以預計。派對主角、港區人大代表洪為民自上周四（6日）發表聲明致歉後，再無就事件公開發言。

沙半山明查暗訪，成功聯絡數名有份出席當日晚宴、均是熟悉洪為民（Witman）的人士。無獨有偶，多人都反映洪作為主人家，深切反省之餘，其實都有很多事情都不在其控制範圍，為此大感無奈！但最終在「陰差陽錯」之下，事件演變成今日大眾所見到的版本，平白累了洪的老朋友。



1. 人數太多，始料不及

半山聽聞，原本受邀名單只有約120人，預料現場不會超過150人，但洪為民人脈甚廣，又有很多「朋友嘅朋友」一同慶賀，最終有近200人曾經到場。無論是洪為民本人，還是其他受邀嘉賓，都始料不及。前日（9日）衞生防護中心公布一名43歲的初步確診女子，不在派對的賓客名單內，意味可能有更多人到場而未被發現。

2. 相片不知何故流出

自事件在1月6日曝光後，網上隨即流傳一張洪為民閉起眼睛「勁歌」、搭著香港菁英會女主席曾鳳珠膊頭，狀甚興奮的照片。一名當時就站在旁邊的出席者向半山憶述，當時現場正切蛋糕，洪為民作為主人家，受到鼓勵之下獻唱。曾鳳珠前來提出合照，洪亦爽快答應，鏡頭亦剛好捕捉到他看似十分興奮的表情，整件事很順其自然。「連影相嗰部手機都好似係佢（曾鳳珠）嘅添，但Witman同佢其實都唔係好熟。」

然後，不知何故這張照片後來會在社交網上流出，令多名出席者大表尷尬，尤其兩名相中人。

網上廣泛流傳洪為民搭著曾鳳珠膊頭的照片。（網上圖片）

3. 純粹私人老朋友聚會

該生日派對「眾星拱照」，大批達官貴人到場祝賀，坊間難免估計活動背後有何政治含意。

有兩名參與者向半山透露，洪為民與現場多位名人都有十年以上交情，是「真．好朋友」，與這些人的身份沒有直接關係。例如他曾經出任交通安全隊總監，與紀律部隊多有交流，是以早在警務處處長蕭澤頤任職機場警區指揮官時，兩人已經認識；政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢，則早在十多年前已與洪合作做青年工作；屬民建聯成員的民政事務局局長徐英偉、立法會議員葛珮帆，與其認識近20年。

所以，該次活動的性質單純是一場老朋友之間的私下聚會，不是坊間所稱的「畀面派對」，或「謝票」、「特首前哨戰」等。其中一名友好笑指：「大家真係想像力太豐富。」

4. 現場食物簡單，非大魚大肉

有在現場曾經進食的嘉賓告訴半山，其實當日宴會上主要的食物都是炸薯球、火腿等小食，並非坊間所流傳指的大魚大肉，苦笑指：「大家諗多咗。」

5. 最大無奈：有口難言

最為無奈的，是今次「洪門宴」事件直接衝擊特區管治威信，大錯既已鑄成，如今風高浪急，說什麼都會被外界視為「辯護」。半山獲悉，洪為民即使明知有些事情自己難以控制，但都無法詳細再回應，事關公眾觀感太差，可說「啞子吃黃蓮，有苦自己知」。

一名友好大嘆：「政府免檢漏洞，國泰管理不善，搞到社區爆疫，通關變成『通通都關門』。又正好洪為民個派對爆疫，現場又咁多官員名人，結果一夜之間就變咗大眾市民出氣袋。」

港區人大代表洪為民。（資料圖片）

事件糾纏複雜，牽連甚廣，沙半山不敢亦無資格下終極定斷，只盼各界檢討要全面，該責罰就責罰，該道歉就道歉，但須減少相互攻伐，徹底反省之後，力爭共同進步，化危為機。