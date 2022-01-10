洪為民生日宴｜朱偉星無掃安心出行稱不顯眼　圖證餐廳最少有3個

港區人大代表洪為民生日派對風波繼續發酵，賓客之一、香港電台女主持楊子矜一度被誤以為確診，最後證實虛驚一場。楊的丈夫、家庭醫生朱偉星今早(10日)在電台節目承認當日宴會未有使用「安心出行」，解釋因二維碼所在位置亦不顯眼，且無人提醒其使用；事件亦揭示或隨時有更多現場人士違規。

不過，據《香港01》日前拍攝所得的照片所見，餐廳入口最少設有3個「安心出行」二維碼，即使現場賓客眾多，入場量度體溫時亦理應發現及可即場掃描二維碼。根據防疫規例第599F章，倘涉及未有掃瞄安心出行，最高可被罰款1萬元，或繳付定額罰款5,000元解除刑責。



《香港01》翻查日前拍攝所得的照片所見，餐廳分設戶外用餐區及室內位置，餐廳接待櫃位設有體溫測量機，在其右側附有「安心出行」。(資料圖片)

質疑政府就安心出行執法：有幾嚴謹、大家有幾仔細執行

洪為民上周一（3日）在灣仔灣景中心的西班牙餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant舉行生日會，暫有兩位來賓確診，分別為榮源茶行太子女王詩雅及43歲女馬主陳穎沁，屬國泰空姐母姐擴散群組。衞生防護中心隨後確認馬主非在賓客名單之列，遂未有檢疫，懷疑有人瞞報報蹤，與此同時亦揭發當日或有更多「影子」出席者。未有其他賓客染疫，但其影響比疫苗更大。

港台普通話主持楊子矜早前檢測呈「假陽性」，令事件出現戲劇性變化。同為賓客之一、楊子矜丈夫朱偉星今日接受商台節目《在晴朗的一天出發》時，坦承當日沒有使用「安心出行」，解釋稱餐廳內的「安心出行」二維碼不顯眼，「睇唔到、真係睇唔到」，又指「唔係咁容易記得用，尤其當時人好多，唔係咁容易」。他又質疑在強制使用「安心出行」上，「政府規定有幾嚴謹、大家有幾仔細執行」。對於電台主持質疑他未有遵守法例要求，朱更反駁稱，「你哋咁守法㗎？」

「安心出行」二維碼貼接待櫃位及門口大門

《香港01》翻查日前拍攝所得的照片所見，餐廳分設戶外用餐區及室內位置，屬於D類食肆，其中餐廳接待櫃位設有體溫測量機，在其右側附有「安心出行」，另有已過膠的「安心出行」印刷版本，予顧客於非定點位置使用。進入室內區前，門口大門同樣貼上「安心出行」二維碼，另有C類及D類餐飲處所告示並排而置。由於採訪期間未能進入室內範圍拍攝，故餐廳有否張貼「安心出行」，則不得而知。

進入室內區前，門口大門同樣貼上「安心出行」二維碼，另有C類及D類餐飲處所告示並排而置。(資料圖片)

陳積志鍾偉强稱有掃瞄

各賓客使用「安心出行」情況亦可察見蛛絲馬跡，到場道賀的多名高官中。涉事政府官員捱轟後亦各自發表聲明致歉，其中民政事務局副局長陳積志、創新及科技局副局長鍾偉强和政治助理張曼莉，均有於聲明中確認有使用「安心出行」，以此推斷，餐廳內外有「安心出行」二維碼可供使用。

餐飲處所受防疫規例第599F章監管，根據疫苗氣泡規定，所有營運種類(包括B類、C類及D類)餐廳均必須使用安心出行，65歲或以上，及15歲或以下、殘疾人士或其他獲政府或政府授權機構認可為合資格人士，方向選擇「填紙仔」，另D類食肆亦須使用政府提供的「驗證二維碼掃瞄器」App，掃瞄顧客接種疫苗針卡。

入境處處長區嘉宏為認無嘟安心出行。（李澤彤攝）

▼1.8數名官員及立法會議員離開竹篙檢疫中心▼



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入境處長稱「站在外面」可免掃瞄？

官員中僅得入境處處長區嘉宏無法證明其入座及離場時間。消息早前透露，區嘉宏已向政府當局確認當日沒有使用「安心出行」，他抗辯稱當晚到達後發現現場十分多人，因此站在外面，並沒有進入涉事餐廳，在外面逗留十幾分鐘後離去。

該西班牙餐廳部分位置在餐廳外的平台，但雖然與行人通道相接，但屬於餐廳範圍。規例第599F章列明，由於露天座位屬餐飲處所的一部分，故此進入露天座位範圍前，仍須按規定使用「安心出行」。 因此若區嘉宏要「打甩」，需證明完全沒有踏入餐廳範圍，不知如何可恭賀洪為民。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

▼洪為民生日派對，有確診者出席，涉事餐廳▼



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張竹君：相關部門可能會跟進無用安心出行

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會指，若有人士涉及未有使用安心出行，知道相關部門可能會跟進。

翻查法例所見，若餐飲業務或表列處所負責人違反第599F章下的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。至於食客方面，涉及未有掃瞄安心出行、違反「限桌令」等599F章，最高可被罰款1萬元，或藉繳付定額罰款5,000元解除刑責。倘違反同坐一桌的人數上限規定，該群組聚集則違《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），違者可定額罰款5,000元。至於在餐飲處所內，顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，則可能觸犯第599I章，可被定額罰款5,000元。