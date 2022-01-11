洪為民派對︱食環署初步認為無跟規例　林鄭：賓客人數遠超規定

港區人大代表洪為民生日派對爆疫，連日來賓客愈揭愈多，衞生署公布，已知賓客人數增至214人，最新確診的女馬主則不在受邀名單內，令傳播風險大增。特首林鄭月娥今早（11日）出席行會前，認為綜觀報道，派對當日賓客人數遠超餐廳容量；而食環署很快會公布調查結果，初步顯示該餐廳未有遵照D類食肆要求。



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餐廳最多可容納100至150座位

《香港01》根據餐廳介紹及內部相片，還原餐廳平日座位圖，發現最多只可以容納100至150座位，按照D類食肆要求，入座率不得超過通常座位數目。派對以流水式進行，林鄭今早指，當晚逾200百名賓客在不同時段參與派對，人數明顯遠遠超出餐廳可容納人數。她說看過新聞報道所展示的照片及計算，指D類食肆雖獲准用足100%接待能力，但反問涉事餐廳「可以同時間接待（逾）200人？」

餐廳平日最多僅100至150個位，洪為民生日派對人數疑超餐廳通常座位數。當日洪為民及其他賓客在非進食期間，無佩戴口罩並離開坐位，「滿場飛」四處走動。（01美術製圖）

餐廳、持牌人或賓客 違例均須面對罰款審訊

林鄭指，當局會一併調查餐廳是否跟足其他D類食肆要求，包括所有賓客須使用「安心出行」，以及三分二賓客已經接種疫苗。她稱必須確保有關食肆跟足規例，經全面調查後，需要時會採取執法行動，強調為了確保公眾健康，違例者不論餐廳、持牌人、抑或賓客，都要面對罰款或審訊，確保法例得以執行。

她又指派對牽連甚廣，是一件非常不幸的事件，目前難以確保不會再有確診個案。另外，當局將從紀律方向調查14名出席派對的官員有否違規。

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正調查國泰獲豁免檢疫下有否違規

近日建制陣營回應生日派對爆疫，出現論調指國泰航空防疫漏洞才是這波疫情關鍵，林鄭指調查都是個別進行，指國泰貨機機組人員獲轄免檢疫，原因是要確保香港的日常運作正常。當局正調查獲豁免檢疫機組人員，有否違反一系列附設規定，若果出現「客機去、貨機返」，將是更嚴重的違反行為，當局將依法追究。

▼洪為民生日宴連日發酵▼

