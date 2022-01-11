被爆現身婚宴　林鄭反擊：當時無Omicron　疫情受控時曾多次赴會

多名高官及議員出席港區人大代表洪為民生日派對，觸發政治風波，特首林鄭月娥表示會徹查。曾任發展局及民政事務局常任秘書長的楊立門今日（11日）在報章撰文，指控林鄭早前亦曾出席一場婚宴。

林鄭同日出席行政會議前記者，回應指確實出席過一場婚宴並短暫逗留，但須先弄清時序，她出席婚宴時仍是去年11月底至12月初，當時根本連Omicron本地個案都未出現，反問這是否違反官員守則。



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弄清時序很重要：12月30日為關鍵日子

楊立門在《南華早報》撰文指，大部分出席洪為民生日宴會官員，已將逗留時間縮短及沒有留下食晚飯，而1月3日當天仍沒收緊社交距離措施，同日有許多宴會同時在進行。他又指，林鄭月娥在疫情下也做過類似事情，自己近日在一個婚宴遇上林鄭月娥。

林鄭回應指弄清時序很重要，第一宗本地Omicron個案發生在去年12月30日，而在12月31日，她主持會議作出「困難決定」，並無取消大除夕活動，但食物及衞生局局長及衞生署下午在記者會作出4點呼籲，包括盡量不要出席人多聚會，盡量不要除下口罩，是給社會、也是給予官員的呼籲，尤其相關官員也有出席會議討論策略，自身更加應該遵守。

林鄭指出去年12月30日之前，本港疫情控制得很好，正期盼通關，她承認自己當時去了很多聚會，99%是官方聚會，有少數會坐下用膳。至於文章所提到的婚宴，是在11月底至12月初，她出席一場頒獎典禮之前去了約10分鐘，恭賀一名從事社區工作的人士，「唔知嫁女定娶媳婦，我都唔係好知」，反問：「咁樣係咪好違反對官員嘅要求呢？都希望大家要公道。」

她重申，關鍵日子是12月30日出現本地Omicron個案，其後才要收緊措施、落重藥。

楊立門。（資料圖片）

批楊立門睇法武斷：涉事食肆不符D類要求

楊立門也在文章反問出席者違反哪一法例，林鄭月娥在記者會反駁指，據食環署初步提交給她的看法，涉事食肆並不符合D類食肆的要求。「如果嗰封信（文章）話，嗰間食肆係完全冇問題呢，咁對唔住，呢個完全係一個武斷嘅睇法。」她指政府現時並未做完調查，而表面證供也顯示該食肆有問題：「以人數、D類嘅要求，要有枱擺好一張一張，等我哋可以知道你符合到先得，如果唔係，係流水作業式，點可能滿足到對於D類食肆咁嚴格嘅要求呢？呢啲全部係擺事實講道理。」