民研：林鄭月娥民望為33.8分　鄭若驊兩個月急挫3.9分

香港民意研究所今日（11日）公佈最新一輪特首及司長民望，調查結果顯示，行政長官林鄭月娥最新評分為33.8分，較12月中下跌兩分，支持率為19%，反對率為67%，支持率淨值為負48個百分點，整體與半個月前數據分別不大，其中約三成五人給予林鄭0分。



研究所同日公佈最新限聚指數及新一輪「社區健康計劃」調查結果，僅27%受訪者滿意政府應付新冠肺炎的表現，57%人表示不滿。另有65%受訪者認爲現時限聚令太緊，56%人認爲不應設限。



研究所於本月3至6日以隨機抽樣電話訪問方式，就政府民望訪問了1,021名香港居民。

林鄭支持率淨值較12月中跌6個百分點

調查結果顯示，特首林鄭月娥的最新評分是33.8分，較去年12月9日至14日調查下跌兩分，其中35%人給予0分，僅兩成多受訪者給予50分或者以上。她的最新支持率為19%，下跌兩個百分點；反對率為67%，上升4個百分點，支持率淨值為負48個百分點，較上次調查下跌6個百分點。

司長方面，律政司司長鄭若驊的最新評分為24.9分，較去年10月29日至11月3日調查顯著下跌3.9分，支持率淨值為負38個百分點。財政司司長陳茂波獲42.3分，下跌1.9分，支持率淨值為正3個百分點，是特首與三司長中唯一的正數。政務司司長李家超獲36.9分，上升0.4分，支持率淨值為負10個百分點。除了鄭若驊的評分有明顯下跌，其餘數字與兩個月前沒有顯著變化。

五項核心社會指標沒有任何一項高於5分，指標以0至10分評價。五個數字均較去年11月29日至12月3日的調查無顯著變化，「安定」及「繁榮」指標同樣得4.89分；「自由」指標的最新得分為4.57分；「法治」指標獲4.34分；「民主」指標為3.93分。

去年底爆發的Omicron群組愈滾愈大。（資料圖片）

近六成人不滿政府應付疫情的表現

研究所於去年12月20日至今年1月10日以電郵方式採集7,427個自結群組樣本，今日公佈新一輪「社區健康計劃」調查結果。對政府應付新冠肺炎的表現，僅27%受訪者表示「滿意」，比去年11月29日至12月20日調查下跌3個百分點，表示「不滿」則有57%人，另有16%人表示「一半半」，5分最高分的平均量值為2.3分。

研究所亦於去年12月17至27日就限聚令，以電郵方式訪問了5,063位市民。最新的限聚指數為12.9，其中65%受訪者認爲現時限聚令太緊，35%受訪者認爲不太緊，另有56%人認爲不應設限。

香港教育中心商會副主席任偉豪指出，去年同時段的疫情同樣嚴峻，但當時只有三成人覺得措施過緊，今年多了一倍。另外，在相若處境下，去年只有兩成人認為政府不應設限，今次調查認爲不應設限的受訪者新增近兩倍。他認為，數字反映港人愈來愈不懼怕疫情，有勇氣剋服對疫症的恐懼。

他不點名提及近日的洪為民事件，指有高官已不怕病毒，參加近200人的派對，「親身示範」與病毒共存。又表示贊成以與病毒共存方式對待疫症，認為政府不應一味以「清零」為目標。