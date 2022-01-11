自由黨促提早實施疫苗氣泡　倡派5千至1萬元電子消費券

政府將推出第五輪防疫抗疫基金，涵蓋食肆、旅行社及須關閉的表列處所等。自由黨主席、飲食界張宇人感謝特首「快、狠、準」地推出資助，又稱目前疫苗接種反應良好，希望政府盡早放寬防疫規定，提早實施疫苗氣泡。自由黨又建議政府向派發5,000至1萬元電子消費券。



自由黨倡政府派5千至1萬元電子消費券。（周皓宜攝）

冀盡快重開晚市 或讓食肆彈性營業

張宇人說，今次政府「快、狠、準」推出資助，但業界更需要重開晚市堂食。他認為近日疫情已緩和，大多數個案找到源頭，期望政府重開晚市，若未能做到，也希望放寬食肆營業時間至凌晨零小時，彈性營業，例如可朝6晚6或朝11晚11營業。

他稱，會游說特首林鄭月娥放寬防疫措施，若她仍有憂慮，可考慮提早實施疫苗氣泡。他指，飯盒供應商這兩年生意亦大減，希望政府可補貼他們，又呼籲業主減租，與商戶共渡時艱。至於政府應補貼多少，張宇人稱應視乎政府停多久晚市堂食。

疫情下禁止晚市堂食，自由黨希望政府同時支援周邊行業。（資料圖片）

希望政府支援停業處所周邊行業

邵家輝建議政府推出5000至1萬元電子消費券，以助商戶及市民渡過難關，並希望政府向舖位面積較大的商戶提供較多支援，以及支援停業處所周邊行業，包括海鮮供應商等。

易志明表示，原來以為很快能夠通關，但不幸有部份市民沒有公德心，令第五波疫情爆發。他說，由於禁止晚市堂食，市面上人流減少，小巴和的士乘客量下跌三成，希望防疫抗疫基金能資助業界人士。

被問到他所指沒有公德心的市民，是否包括舉辦生日派對的港區人大代表洪為民及出度高官，易志明說，沒有公德心的市民是指導致第五波疫情爆發，沒有遵守防疫規定在家檢測的人士。