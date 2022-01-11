財政預算案︱經民聯促派錢一萬　失業可月領8,000　學生2蚊乘車

經民聯昨日（10日）向財政司司長陳茂波提交2022至2023年度《財政預算案》建議書，提出逾百項建議，包括派發一萬元「回歸慶典消費券」、優化「安心出行」應用程式、將人均居住面積增至237平方呎、成立「失業援助金」、將2元票價優惠擴大至全日制學生等。



倡派錢一萬帶動經濟復蘇

經民聯昨（10日）透過網上視像會議，向財政司司長陳茂波提交以「穩疫情、速通關、振經濟、助安居」為四大政策主題的建議書。經民聯監事會主席林建岳、經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒、梁美芬、吳永嘉、劉業強，以及立法會議員陸瀚民出席。

建議書包含過百項建議，包括趁香港回歸25周年，向每名港人派發一萬元的「回歸慶典消費券」，刺激消費，加快經濟復蘇。另外建議政府撥款5億元，鼓勵機構舉辦大型活動，帶動零售、旅遊和飲食業。

「安心出行」須加追蹤功能 以假期谷第三針

在防疫抗疫上，林健鋒認為，工商界難以承受第五波疫情衝擊，不少企業「手停口停」，建議政府研究優化「安心出行」應用程式，加入個人身分及追蹤功能，提升追蹤和紀錄的準確性。此外，為了推動市民接種第三針疫苗加強劑，他提議政府鼓勵私營機構提供額外一日疫苗假期作誘因。

林健鋒又敦促政府優化和延續支援中小企措施，例如為「預先批核還息不還本」制訂妥善的「循序漸退」安排，以及為租用私人物業的商戶提供半年租金和差餉津貼，同時延長非住宅用戶水費、排污費減免。

倡設失業援助金 每月8,000可領半年

梁美芬認為，新一份《財政預算案》須精準扶貧，建議政府成立「失業援助金」，向失業人士每月發放八千元，為期半年。另外倡議撥款10億元設立「失業轉型支援基金」，又建議將2元票價優惠擴大至全日制學生。陸瀚民則要求政府解決青年在學及在職貧窮問題，建議政府資助本地工商界提供有薪實習機會，並設立10億元「青年專業發展基金」，資助青年報讀專業課程或考取專業資格。

人均居住面積須循序漸進至237呎

房屋土地方面，經民聯促請政府訂立具體政策目標及設立基金專款推動，將人均居住面積由161平方呎增至200平方呎，再循序漸進至215及237平方呎。林健鋒建議政府進一步擴大「居者有其屋計劃」，為首次置業人士提供津貼，調整私營房屋的按揭要求，減輕中產和青年置業負擔。

梁美芬則建議政府撥20億元推動「聯廈聯管」先導計劃，根治「三無大廈」消防和衞生隱患；另撥款15億和20億元，分別成立滅鼠及滅蚊基金。