禁堂食｜張宇人：業界損失50億促政府支援　鄧家彪料短期難寬限聚

政府日前收緊防疫措施，禁止晚市堂食14天，並關閉健身中心、美容院等表列處所。飲食界立法會議員張宇人今（9日）在商台節目中表示，預計業界將損失至少50億元，他呼籲政府「開倉派米」，為業界提供援助，如按食肆面積發放津貼，並建議增加百分百擔保貸款額等，政府應盡快提出建議，讓財委會先通過撥款。

工聯會立法會議員鄧家彪在同一節目中稱，現時除食肆外，仍有多個表列處所需要停業，預計會有70萬至80萬人受影響。他強調有工會會員表示要開始放無薪假，促政府盡快推出措施支援打工仔。鄧家彪又指，不反對政府支援僱主，但認為上次「保就業」計劃已出現爭抝，不少資助未能到員工手上，建議政府支接支援僱員。



鄧家彪料14更後難結束措施

張宇人表示，業界為盡快通關，一直願意配合政府，但政府因應疫情卻宣布食肆停晚市，批評每次都要由業界「孭飛」，認為應強制市民打針。他提及，不少食肆訂位預約已被取消得八八九九，只有已交訂金的客人仍未取消或選擇押後。張宇人又稱，對於14日後會放寬收緊的防疫措施不感樂觀，認為政府的「張弛有道」往往只有「張」果斷，但「弛」卻太慢。

鄧家彪則指，受今次措施影響的僱員大約70至80萬人，包括很多宴會工作及舞台製作等行業都受到很大影響。他認為政府在防疫措施方面收緊快但放鬆慢，不少人相信14天後也未能結束措施。

他說，特區政府早前就通關與內地對接時，內地已表明香港的最大防疫漏洞為豁免機組人員檢疫，質疑當局未有及早處理。他相信周三的立法會，議員將不分黨派要求政府交代事件，包括如何懲處國泰涉事的機組人員，最重要是如何「撲熄」第五波疫情。

工聯會立法會議員鄧家彪。（資料圖片 / 李澤彤攝）

鄧家彪：公務人員應謹記防疫抗疫為首要任務

至於多名政府官員和立法會議員，在疫情下仍出席大型生日派對，張宇人表示，他自己亦有不少親朋戚友邀請出席宴會，但強調最重要是做好防疫措施，「係咪真係要拎住杯酒周圍敬」，又形容這次事件有個深刻教訓。張宇人稱，「每個人都唔係無意識，係開心嘅時間個guide（指引）放低咗。」

鄧家彪認為，公職人員應比白紙更白，清水更清，現時社會強調防疫抗疫為首要任務，公職人員更應該要謹記，「慶祝唔係唔得，但要睇社會當時情況」，又指認同張宇人說這次的教訓非常深刻。鄧家彪又指，贊成政府深入調查事件，檢視會否有人違反防疫規定，「防疫、病毒不分階層」，強調經過事件後，大家應「執返正」，以防疫為先。