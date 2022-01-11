立法會開鑼︱霍啟剛提交14項體育演藝界建議：意見書含業界血與淚

疫情之下各行各業大受影響，體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今晚（11日）發表向特首林鄭月娥提交的意見書，當中包含14項短中長期建議，包括建議按面積向健身中心及體育處所提供津貼、提高電影業界的津貼金額、擴闊資助受惠對象，與及提高對業界從業員的資助額等，強調意見書「包含咗我哋業界嘅血與淚」，呼籲特首及多位首長認真考慮。
霍啟剛今日發布有關意見書，他在facebook撰文指，自己在四波疫情下多次與業界交流，累積了不少想法，終完完成了意見書，感激業界朋友提供意見。
除了上述意見，霍啟剛亦建議為前線教練及自由工作者提供彈性認證、爭取開放康文署場地練習及網上串流播放、豁免城市電腦售票網退票手續費、就政府資助劇目維持全數資助額、為受影響團體提供優先租場及租金減免、訂立常設防疫抗疫基金，與及檢視文藝處所的封館標準等。
除了將意見書傳送至行政長官辦公室，霍啟剛亦將副本抄送至商務及經濟發展局局長邱騰華、署理民政事務局局長聶德權及食物及衛生局局長陳肇始，呼籲特首及多位首長認真考慮有關意見。
第5輪防疫抗疫基金周五公布 林鄭：涵蓋關閉處所、食肆旅行社霍啟剛為出席洪為民生日宴公開道歉 只逗留12分鐘今入竹篙灣檢疫疫苗氣泡｜憂文藝演電影業受挫 霍啟剛：粵劇界或湧現退票潮專訪︱爭取內地放寬港產片審查 霍啟剛：勿因社運勒死創作空間