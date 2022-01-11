立法會開鑼︱霍啟剛提交14項體育演藝界建議：意見書含業界血與淚

疫情之下各行各業大受影響，體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今晚（11日）發表向特首林鄭月娥提交的意見書，當中包含14項短中長期建議，包括建議按面積向健身中心及體育處所提供津貼、提高電影業界的津貼金額、擴闊資助受惠對象，與及提高對業界從業員的資助額等，強調意見書「包含咗我哋業界嘅血與淚」，呼籲特首及多位首長認真考慮。



霍啟剛在facebook上載自己撰寫的意見書畫面。（霍啟剛在facebook）

霍啟剛今日發布有關意見書，他在facebook撰文指，自己在四波疫情下多次與業界交流，累積了不少想法，終完完成了意見書，感激業界朋友提供意見。

除了上述意見，霍啟剛亦建議為前線教練及自由工作者提供彈性認證、爭取開放康文署場地練習及網上串流播放、豁免城市電腦售票網退票手續費、就政府資助劇目維持全數資助額、為受影響團體提供優先租場及租金減免、訂立常設防疫抗疫基金，與及檢視文藝處所的封館標準等。

除了將意見書傳送至行政長官辦公室，霍啟剛亦將副本抄送至商務及經濟發展局局長邱騰華、署理民政事務局局長聶德權及食物及衛生局局長陳肇始，呼籲特首及多位首長認真考慮有關意見。