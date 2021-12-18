專訪︱爭取內地放寬港產片審查　霍啟剛：勿因社運勒死創作空間

在體育界打滾多年的霍啟剛，去年首度宣布出戰立法會體育、演藝、文化及出版界議席。其後選舉延後逾年，他選擇繼續出選，強調並非家人安排，而是自己希望以更具影響力的議員身份，為業界爭取更多，特別希望政府做好體育產業化的研究，更主動出撃申辦賽事，與內地體育局多溝通。



體育大計之外，霍啟剛提到近年港產片須符合「主旋律」，認為這些限制可作審視，例如研究放寬粵語電影進入大灣區。他坦言本港經歷過社會事件，理解中央及港府較為緊張，但希望不因此而「勒死」創作空間，他會就此努力。



霍啟剛不諱言不少電影須符合「主旋律」，強調認為可檢視有關限制。（廖雁雄攝）

信港產片視野有優勢 勿因社運而勒死創作

港產片九十年代揚威亞洲，但近年勢頭不再，霍啟剛指警匪片、追車等大場面買少見少。但仍然很多人希望香港電影可如過去一樣「走出去」，但這需要作品的視野及文化令海外受眾有同感，例如韓國在這方面很成功，令不少外國人有共鳴，他相信這是香港潛在優勢，「國家所需，香港所長」。

近年不少港產片依靠中港合拍或電影發展基金集資，令電影創作空間受一定制肘，經過社會事件後，港府更加收緊有關電檢規例。霍啟剛不諱言，不少電影現時會遷就「主旋律」，強調可以檢視有關限制。

霍啟剛指，曾與電影人黃百鳴討論如何將港產片引入大灣區市場，希望內地當局可考慮寬鬆審批，例如放寬粵語進入大灣區。本港經歷過社運洗禮，他理解中央政府及特區政府會較為緊張，「但我哋完善咗選舉制度，亦都有國安法，係咪就重啟可以有個溝通呢？唔好一勒就勒死，就話『唔得架喇呢樣嘢』。」他相信推進此目標須一定過程，期望在立法會與政府溝通，自己作為全國政協也會多做說遊工作，即使面對困難，也不輕言放棄。

他提到，電影發展基金目前主要資助劇情片，倡議擴闊資助種類，解決「首部劇情電影計劃」無法支援續作的問題；電影以外，也可考慮支援新媒體、短視頻等媒介產業。

霍啟剛的父親霍震霆曾任四屆體育、演藝、文化及出版界議員，亦是港協暨奧委會會長。（getty/資料圖片）

參選未受家人影響 其他公職發揮空間不多

作為霍英東家族後人、父親霍震霆曾任四屆體演文出界議員，外界一直預期在體育圈發展的霍啟剛遲早將參選接棒。霍啟剛強調外界看法重要，但自己的出發點更加重要：「好多人問，『你家族、你屋企係咪已經幫你plan好晒？』其實唔係。我經常都講，好高興父母、家人無過於規劃我的人生，所以到英國唸書，唸甚麼科目等，都是個人決定。」

參選，要自認為可以從立法會議員的角度幫助業界，這更重要，不是因為之前誰人當議員、情況變得如何，我才有此方向。 霍啟剛

霍啟剛自2009年起參與體育界，他指自己見到不少問題，認為業界生態需要更多改變。他提到過去被委任在委員會、諮詢架構時，大展拳腳空間不多，因為事情往往取決於委員會主席或局長的意思，「就係咁樣俾個『框框』框住咗」。

蘇惠良（左）、霍啟剛（右）一同參選立法會體育、演藝、文化及出版界。（霍啟剛Facebook）

盼與選委界議員齊推體育政策 港青可借助灣區發展

新選制重設選委會界別，將產生40位議員，霍啟剛指，自己在不同候選人口中，都聽到體育、文化政綱。他希望，若成功當選可向選委界議員拉票，一同推動業內工作，「我覺得講體育無人會say no，又唔係講政治。」霍啟剛預料多了各專業、界別的人士參選，可為本港政策提供更多專業考慮，而日後有更多熟悉中央政策、以及未來發展方向的人士在議會，也有助港府政策設計與國家更加一致。

作為全國青聯副主席，霍啟剛表示，要將社會資源投放在不同行業，才能為年輕人提供不同階梯，更可助力大灣區發展，例如遊戲設計可找騰訊幫忙，不少深圳科創公司也應當地政府呼籲提供很多職位。他強調，香港的優勢始終在於人才，不少年輕人既有能力亦有心，不少實習計劃的僱主對本港青年的評價很好。

霍啟剛認為港府對於推動文體藝產業化的想法落後。（廖雁鴻攝）

批文體藝產業化欠遠景 倡與深圳同辦書展

「十四五」規劃建議本港成為中外文化藝術交流中心，霍啟剛強調，需要將它變成一個產業，但批評港府想法落後，「以往諗要發展教育產業，就整三塊地出嚟，但係你發展唔到一個產業；你淨係批三塊教育用地，咪就係起多三間學校出嚟囉！」他認為港府仍停留在硬件、資助方面的協助，但國家已懂得將產業化提升至擴大GDP佔比、培養人才、社會資源參與等，他強調日後文體旅遊局須有別於民政事務局以往的量化性指標。

他倡議本港多與內地城市結盟，例如深圳的其一主要發展點在於閱讀，做到「文化立市」，而香港出版界既表示書不夠人看，何不考慮與深圳合辦活動，舉辦「深圳香港雙年書展」、開放讓深圳圖書館先行先試增加香港正向價值書目等，令大灣區朋友更認識香港，最終達致不同行業、興趣都可與大灣區連繫。

霍啟剛建議政府多主動申辦大型賽事，並與體育界不同總會就此溝通。（廖雁鴻攝）

籲港府主動申辦大賽 大灣區設聯賽增港青歸屬感

港隊今年在東京奧運取得佳績，霍啟剛認為主因是體育學院十年前經研究後，大力推廣讓運動員全職化培訓，但未來發展下去，需要研究提升業界水平：一、提升對世界級教練的吸引力；二、將整個運動生態專業化，考慮將教練等體育專業人員納入資歷級別等專業認證；三、檢視運動員、文化界的待遇問題。

啟德體育城最快2023年初開幕，面對疫情不少賽事難以舉辦，霍啟剛建議政府改變思維，多主動申辦大型賽事、與體育界不同總會溝通、以至商討啟德體育園的具體運作、為收費模式定案。他亦認為港府應主動接觸廣東省體育局，除了大賽，亦可與大專、學界等可合作，期望透過舉辦全港18區的體育聯賽，最終讓地區、學界代表香港與大灣區比賽，增強年輕人的歸屬感。

體育、演藝、文化及出版界的另一候選人為蘇惠良。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。