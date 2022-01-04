疫苗氣泡｜憂文藝演電影業受挫　霍啟剛：粵劇界或湧現退票潮

行政長官林鄭月娥今（4日）宣布，將在2月24日起擴大「疫苗氣泡」措施，體育、演藝 、文化及出版界立法會議員霍啟剛指，歡迎港府延後安排，認為可予業界有較多時間準備，但他提到，文藝及電影業尤受打擊，粵劇界更或湧現退票潮，呼籲港府跨部門與業界保持溝通，並加強相關支援。



體育、演藝 、文化及出版界立法會議員霍啓剛表示，歡迎政府延後「疫苗氣泡」安排。（陳淑霞攝）

霍啟剛表示，考慮到Omicron的傳播力強，業界對擴大「疫苗氣泡」措施表示理解，但由於實際上亦帶來不同影響，需跨部門協調及理順相關執行情況，以演唱會為例，一旦實施「疫苗氣泡」，入場檢查程序及時間將會加長，亦或令演出超時，康文署宜彈性處理。

他又稱，粵劇界或出現退票潮，兒童劇場亦會有所影響，「家長或會對於俾唔俾年輕子女打針會有顧慮。」至於一直受防疫措施限制的戲院，亦將是重災區，建議港府加強支援。他指本周末將進一步與業界開會及收集意見，並向當局反映。

他另關注接種疫苗的具體執行情況及負荷能力，「一公布咗，已經多咗好多人預約打針」，盼港府加強接種人手及檢測中心等相關安排。