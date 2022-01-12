通關｜林鄭籲市民稍為忍耐　14天無本地感染通關便有期

特首林鄭月娥今日（12日）出席本屆立法會首次大會，回應議員質詢。多名議員關注到由Omicron引起的新一波疫情，導致多個行業再受打擊、與內地通關無期。林鄭反指香港與內地絕非「通關無期」，大量早期準備工作已做，形容是「九九十十」，只要14天沒有本地個案，通關就有期。



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西九新動力議員梁文廣問及現時疫情再度爆發，香港與內地通關無期，他在地區都收到不少個案，急於回內地處理法律、資產及家庭等問題，會否有機制在暫未能通關下，協助這些有需要市民。

林鄭回應時指出，自去年9月以來，特區政府在中央支持下，已就通關做了大量籌備工作，形容已做到「九九十十」：「所以就我所知的情況，不是通關遙遙無期，只要大家齊心協力，令到我們大概14天沒有本地確診個案，通關就有期。」所以，她指這段時間需要大家努力，就算這段時間市民覺得排隊打針麻煩、檢疫中心服務未必周到，都沒有辦法：「所以我呼籲市民齊心協力，支持特區政府的抗疫工作，也呼籲市民稍為忍耐，如你覺得有些不便，我們盡快將Omicron變異病毒株的感染壓下去，那就通關有期。」

至於未通關前，林鄭表明中港兩地恐怕沒有另外恩恤、特權的機制，即使她身為特首北上不用檢疫，都需要接受閉環式管理。至於個別個案的處理手法，她認為須獨立審視每宗個案的具體情況。