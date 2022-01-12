北部都會區｜林鄭：減開發土地程序　擴3間醫院　開放沙頭角旅遊

新一屆立法會首次開會，特首林鄭月娥出席答問大會時表示，社會應為北部都會區發展策略創造有利條件，她原則上同意擴充或興建3間醫院，當中北區醫院擴建工程已經展開，2028年完工後將額外增加1,500張病床；古洞北醫院將成為北部都會區中心醫院，估計至少提供1,600張病床，發展成為具綜合功能的研究型醫院，提供治療、診症服務、基礎研究，與附近新田科技城生命科學產生協同效應。政府計劃在北部都會區撥地發展私家醫院。



林鄭月娥指，北部都會區注重城鄉共融，發展保育共存，為確定分別位於南生圍、三寶樹和蠔殼圍的三個濕地保育公園、沙嶺／南坑自然生態公園，以及香港濕地公園擴展部分的範圍和管理模式，及評估有關措施對創造環境容量的成效，環境局正籌備今年內開展顧問研究。

此外，保安局今年第二季將開放原屬禁區範圍的沙頭角碼頭，容許旅行團在「指定區域」觀光購物或乘船前往荔枝窩、吉澳等旅遊景點，並計劃於今年年底前就進一步開放沙頭角墟（中英街除外）的可行方案諮詢市民。

著手研究連接洪水橋和前海鐵路

運輸基建方面，港府已向深圳市政府建議5個鐵路項目其中3個跨境項目，稍後將深圳市領導會面作討論；運房局正著手研究連振洪水橋及前海的香港路段，沿線增設車站位置。至於北環線北延支線，政府要求香港鐵路有限公司於今年內提交支線的技術和財務建議。

土地開發程序須大幅縮減

林鄭又指，土地開發程序須大幅精簡，要在20年內全面落實《北部都會區發展策略》，必須大刀闊斧壓縮土地規劃流程。發展局會在今個季度向立法會提交精簡土地發展的具體建議，涵蓋《城市規劃條例》、《收回土地條例》、《環境影響評估條例》等多條法例。

此外，林鄭指要有效整合審批土地，政府會研究以混合模式發展創科用地，除繼續發展多層工業大樓給中小企進行生產研發外，亦會考慮採用「雙信封制」招標方式批地予大型創科企業，綜合考慮技術和價格建議，讓企業自行興建研發或生產設施，以吸引高端製造業和科研機構落戶香港。