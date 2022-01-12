架構重組｜林鄭建議增至15政策局　天文台撥歸環境局、運房局分拆

特首林鄭月娥今日（11日）出席立法會行政長官答問大會，交代政府政策局改組的細節。

林鄭指，新建議下政策局將增至15個，其中運輸及房屋局會分拆、並新設文化、體育及旅遊局。



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以下為林鄭月娥有關重組政策局的發言全文：

建議13局增至15局

經過了三個月的內部討論和參考了持份者的意見，本屆特區政府現建議的改組方案為：

1. 增設新的文化體育及旅遊局，從民政事務局接掌文化、藝術和體育事務，以及從商務及經濟發展局接掌電影、創意產業和旅遊事務。將目前由不同政策局分管的文化體育和旅遊事宜統整，歸一由文化體育及旅遊局負責，加強督導和推動香港文化事業發展，有利產生協同效應，使香港成為「十四五」規劃描述的中外文化藝術交流中心；

2. 分拆運輸及房屋局成為兩個政策局。重組的房屋局將全力處理重中之重的房屋政策，特別是加快興建公營房屋，協助市民盡快上樓；善用現有公屋資源惠及有需要市民；支援輪候公屋多時住戶；豐富置業階梯，令「上車」更可負擔；以及密切監察私人住宅市場情況等。該局亦可專注督導香港房屋委員會和房屋署落實現屆政府一系列房屋新措施，適時檢視和調整，並與香港房屋協會、市區重建局和港鐵公司緊密聯繫，結合公營機構力量增加供應；

3. 分拆後負責運輸的政策局會更名為運輸及物流局，清楚反映這個局負責對內對外運輸事宜的雙重角色。「運輸基建先行」，香港未來幾年要推進多項本地和跨境交通基建項目，以及進行全港策略性運輸研究。獨立成局的運輸及物流局將更專注處理這些內部交通事宜，亦能更好兼顧對外交通事務，促進海運、航空和物流業發展，鞏固及提升香港在「十四五」規劃下的國際航運中心和國際航空樞紐地位；

4. 改組食物及衞生局為醫務衞生局，專責醫療及衞生政策，除繼續應對新冠疫情外，亦全力推進多項重大政策措施，包括落實兩個十年醫院發展計劃、發展中醫藥、制訂《基層醫療健康發展藍圖》等。為確保公營醫療系統的可持續發展和配合產業發展，香港亦急需更新公共衞生策略、加強監管和促進醫療科技及藥物研發，以及解決醫療人手不足問題，並檢視臨床數據、臨床試驗、藥物註冊等方面以協助推動生命健康科技產業；

5. 重組民政事務局並改名為民政及青年事務局，凸顯地方行政和青年工作的施政重點。民政及青年事務局會加強以地區為本的工作和提升社會凝聚力，以及檢視並制訂整體的青年政策和青年發展藍圖，鼓勵青年人參與公共事務，並推動、協調和監督各個政策局落實青年工作。該局亦會全面檢視地方行政和區議會的未來；

6. 將創新及科技局改名為創新科技及工業局，反映該局在推動創科應用及智能生產的再工業化政策的任務。創新科技及工業局會提升再工業化的政策職能，致力建立創科產業鏈，全面覆蓋科研、融資、生產以至市場化，包括考慮如何在「北部都會區」的新田科技城引進更多先進製造業用途，讓智能生產植根香港，從而建立更完整的創科生態圈；

7. 擴大環境局並改名為環境及生態局，接掌目前屬食物及衞生局負責的環境衞生、食物安全、漁農及禽畜公共衞生等政策，以產生更佳的協同效益，例如改組後廢物的收集、回收、運送和處理將一條龍結合並由環境及生態局歸口管理，能增加成本效益，有助落實都市固體廢物收費等政策措施，以及將漁農發展與自然生態更好結合，以可持續方式發展現代漁農業；

8. 整合及理順部分政策及相關工作的分工，統一政策事權，減少職能分散，例子包括將目前分散的人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸勞工及福利局統一負責等。

9個局將交由政務司統籌

以上重組建議將令政策局由今屆的13個增至15個。我建議其中九個由政務司司長監督，另外六個則由財政司司長監督，讓兩位司長的分工更為平均。

正如我在「北部都會區」部分指出，下屆政府可考慮設立副司長職位，推進和協調「北部都會區」和「明日大嶼願景」等大型區域發展項目。同樣需要高層次協調的事宜還包括一些跨局議題例如國家安全、氣候變化、人力政策等。由於是否設立副司長職位與管治風格有關，故應留待候任行政長官考慮。

我們會在今日向立法會發出一份建議重組方案的文件（見附件），詳細作出交代。在政務司司長的領導下，相關局長和負責同事會向立法會事務委員會講解有關方案，並聽取委員意見。各位議員亦可以在《施政報告》致謝議案辯論期間表達意見。我們的目標是將建議方案和議員意見在今年三月二十七日行政長官選舉後轉交候任行政長官考慮。現屆政府將全力配合，盡快向立法會提交候任行政長官認為適切的重組方案。我們需要在今年六月初前完成所有相關審批程序，使候任行政長官有充足時間完成主要官員任命的憲制程序，確保新的政府架構可以在今年七月一日開始運作。

林鄭月娥在《施政報告》預告重組政府政策局。（資料圖片/羅君豪攝）

建議天文台撥歸環境局

政府向立法會提交的文件，詳細解釋了如何「統一政策事權，減少職能分散」，具體建議包括：

- 將目前分散於政務司司長私人辦公室、勞工及福利局和其他政策局的人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸勞工及福利局負責；

- 將政制及內地事務局負責的兒童權利相關工作撥歸負責兒童政策的勞工及福利局；

- 將婦女政策和社區投資共享基金由勞工及福利局撥歸負責家庭事宜和推動社區發展的民政及青年事務局；

- 將香港天文台由商務及經濟發展局撥歸負責應對氣候變化的環境及生態局；以及

- 將公眾填料管理政策由環境局撥歸負責工務計劃和建造界事宜的發展局。