抗疫基金5.0｜旅遊業爭10億元資助　倡每月向從業員派1萬元

政府本周五（14日）公布第五輪防疫抗疫基金詳情，將涵蓋旅遊業等一直受疫情影響的行業。旅遊界立法會議員姚栢良聯同業界代表召開記者會，促請政府精準支援業界，冀爭取合共10億元援助，包括向旅遊業界從業員提供每月5,000至1萬元資助，為期半年。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，「Staycation」生意只供酒店支付開支，整體酒店業仍較疫情前大幅下跌，對業界而言最重要的是通關。他又怒斥政府不理解酒店業界苦況，沒有感謝酒店業界提供檢疫房間。



指Staycation收入只夠基本開支 希望通關

李漢城不同意酒店業仍有「Staycation」及檢疫酒店生意的說法，「香港酒店業係為香港國際旅遊業，服務全世界旅客，如果香港酒店業要靠本地市場、做檢疫，呢樣唔係香港酒店業要做嘅嘢。」他感謝香港市民在酒店業艱難時期選擇「Staycation」，而酒店業也正香港特區政府進行防疫工作，提供檢疫房間，「你（政府）叫我哋嚟做，你有無多謝過我地？無！」

他稱，疫情期間酒店收入跌幅超過五成，「Staycation」的收入只供酒店業應付員工等基本開支，「我哋唔係發緊達，我哋希望通返關......塘水滾塘魚，有咩用啊？」

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，近兩年旅遊業界死守苦撐，早前政府提供的資助只屬杯水車薪，希望政府加大力度支援業界，亦希望待防疫措施放寬後，政府繼續提供綠色本地遊資助。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬稱，希望政府向每間旅行代理商提供至少15萬至20萬元資助，亦促請政府向從業員提供每月5,000至1萬元資助，為期半年，並向旅遊業司機提供一次性1萬元資助。