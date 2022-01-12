抗疫基金5.0︱林鄭再拒直接資助員工　15秒「耍走」派消費券問題

特首林鄭月娥昨日（11日）宣布推出防疫抗疫基金5.0，資助受新一波疫情影響而關閉的處所，以及受間接影響或一直處於困難狀態的行業。她今日（12日）到立法會回應議員質詢時，被追問派發資助的形式，其中工聯會陸頌雄質疑，基金只是幫助僱主，是「救市唔救人」，要求直接資助員工。林鄭重申政府已經解釋做不到的原因，只能寄望僱主可以「保住員工咁珍貴嘅資源」。



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被指「資助」國泰 林鄭否認：啲錢係要還

陸頌雄批評，國泰航空兩名員工違規令全港市民受罪，政府現時推出防疫抗疫基金實屬「亡羊補牢」，以基金4.0作為新一輪的藍本，市民會感到失望。因為若以基金4.0的標準，基金5.0只會「救市唔救人，打工仔會覺得唔公平」。他又指，國泰收了近300億元政府資助，但前線員工「一蚊都無收到」，「點解政府唔能夠直接資助員工？」否則員工只會被放無薪假、被解僱，問政府會否優化安排。

林鄭稱，明白代表工人的議員有相關訴求，但防疫抗疫基金過往已作很多辯論，政府已解釋多次為何會這樣做（不直接發放給僱員），基金也已發揮效力，失業率現時已下減至4.1%，強調會盡快協助被關閉處所的營運者，「希望佢哋作為僱主，能夠保著員工咁寶貴嘅資源。」她又澄清政府並無「資助」國泰，只是向國泰投資，「啲錢係要還！」

陸頌雄追問，近日打針及檢測大排長龍，促請政府交代如何增強檢測能力。林鄭稱，近期政府已經增加流動站、延長接種中心運作，強調屯門只是特殊例子，因「時間好急」、「要同時間競賽」，她希望市民諒解，強調當局和承辦商已作出最大努力，「希望市民配合，呢次唔好意思啦，時間係排長一啲，但做完檢測大家都安心。」

承認旅遊業未曾復蘇 暫不擬設「復業基金」

旅遊界議員姚柏良稱，感謝政府推出新一輪防疫抗疫基金，形容旅遊界真的很需要「及時雨」。他指政府再度收緊社交距離措施，令業界再度「清零」，業界零收入、零旅客，又指疫情下旅遊業界受的衝擊最大、復蘇最慢，問到政府會否透過疫情的空窗期，加快推進文化體育及旅遊局重組，為業界復蘇做好準備。

林鄭稱完全明白旅遊界的衝擊，形容業界「事實上未復蘇過」，旅行社一直處於冰封時期，強調會「諗盡方法幫旅遊界」，又指政府本周已做好支援旅行社的進一步方案，稍後一併公布，強調政府無錯失支援旅遊界的空窗期，包括早前親自與內地文化旅遊部商討，為旅遊業復蘇做好準備。林鄭又指，政府正研究透過文化、體育盛事和基礎建設，為旅遊業賦予新角度。

姚柏良追問時稱，旅遊界受反修例事件、疫情雙重夾擊，「真係『七勞八傷』、彈盡糧絕」，他問會否為旅遊界設復業基金，林鄭稱暫未有相關想法，著姚續與商經局溝通。

林鄭未回應會否指示財政司司長，今年再次派發消費券。（資料圖片）

未答會否延長「還息不還本」

金融界陳振英問到，早前本港與內地通關在望，但新一波疫情令很多行業損失很大，企業「還息不還本」會否延長、退場機制下的還款比例可否降低。林鄭指不能即場回應，但會請財政司司長考慮。

陳振英追問，如何改善整個營商環境；為中小企減壓，政府去年派發電子消費券，今年會否考慮指示財政司司長再次派發。林鄭的回應是：「現在正正是處於財政司司長諮詢各界，包括本會議員，有關接下來的財政預算案，我相信財政司司長完成了諮詢、有了全盤的看法，會和我商量。」回答全程只得15秒。