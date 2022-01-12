Omicron｜政府周五公布抗疫基金　放無薪假酒樓工憂無份要愁過年

新冠變種病毒Omicron社區大爆發，政府急急上周五（7日）起收緊防疫措施，復蘇中經濟受挫。特首林鄭月娥昨日（11日）公布即將推出第5輪的防疫抗疫基金，金額約40億元，詳情周五公布。



有酒樓燒味部主管指，三個月前以爲來年市道似會慢慢復蘇，「本來埋年酒席都預過百圍」，但突然第五波的疫情，預計農曆新年都復業無期，公司現強制員工放無薪假期，他擔心即將過年，樣樣都是開支。港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇表示，如果政府打算繼續按去年第四輪基金發放的程序及標準，補貼只落入僱主、老闆手上，前線員工絲毫無法得益，以及一些如從事美容化妝等及自由身工作者，均一同未能受益。



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林鄭月娥：第5輪抗疫基金約40億

由上周五起表列處所關閉至少14天，餐飲處所同時晚市禁堂食，經濟受挫。林鄭月娥昨表示，第5輪防疫抗疫基金内容，將以第4輪作藍本，分為兩部分。一部分針對受防疫措施直接影響的表列處所，例如收緊營業時間的餐飲處所、美容中心等；另一部分則主要惠及一些長期受冰封的行業。

她指上一輪基金埋數後用剩約40億元，足夠作第5輪抗疫基金使用，即使金額不夠也可向立法會申請撥款，她強調不想長時間關閉處所，希望盡快可提供補助，細節將於周五公佈。

酒樓燒味部主管：返工劃一收日薪 人手不足

在炮台山一間酒樓燒味部任主管的葉先生稱，自上周五政府公布收緊防疫措施後，酒樓便開始大幅裁減人手，除勒令主管必須安排員工強制放無薪假，無論職位高級或低級，上班都只有數百元按日計算。停晚市堂食後，酒樓停長工、炒散工，平日基本安排5至6位員工負責外賣運作，人手其實不夠應付。

年近埋尾，好多人都想返多啲工，但無辦法，你作爲主管都要分配平均，公司要減人手開支。 酒樓燒味部任主管葉先生

團年飯春茗訂單取消：好似返翻2020年時候

葉先生說，過往政府推出四輪抗疫基金，作爲員工無份得益，批評政府所有幫助只限於僱主。「幾個部門點心部、燒味部、樓面都有同老細傾過，但你打份工，無辦法，佢哋（老闆）話，你一係唔好返，一係就轉行。」他指酒樓以往都靠團年飯及春茗衝收入，本來三個月前同行的群組開始到處招聘人手，他以爲今年過農曆年會有好轉，酒席訂單數目都逾過百圍，怎料突然的第五波疫情，導致所有訂單都取消，「感覺好似返翻2020年時候」，「就嚟新年，你想返多啲工揾多啲都冇，即使封個10蚊利市都要錢。」

受第五波疫情影響，不少酒樓都即時停工散工，基層叫苦連天。（黃金棋攝）

勞工界促政府靈活處理工作證明

港九勞工社團聯會主席、立法會勞工界議員林振昇表示，上一次第4輪的基金只有64億元，只惠及一些表列處所僱住，本來金額都不夠幫助基層員工，每每只到僱主手，如果第5輪基金發放只有約40億元，他恐怕不足以解決困況。

他又說，以往數次疫情基金發放都要求市民提供工作證件，但很多行業沒有牌照分級，卻同屬受疫情措施影響的工種，他們難得到援助，他希望政府可靈活處理工作證明。

立法會勞工界議員林振昇指，金額都不夠幫助基層員工，以往只到僱主手。（羅君豪攝）

工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，對於政府再次有基金援助業界感歡迎，可惜如果政府繼續按上一輪發放基金的標準，恐怕基層僱員始終無份受惠。他指很多自由工作者，如一些專門做婚嫁化妝、健身教練，沒有固定工作或強積金證明，但他們的工作均受疫情措施影響，他建議政府可彈性認可資格，如提供糧單或稅務局證明。