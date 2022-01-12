消息指民政局將檢討區議會路向　不合併房屋發展局因規模太大

特首林鄭月娥今日（12日）宣布政府架構重組方案，建議由目前13個政策局改組至15個政策局，當中將運輸及房屋局分拆為運輸及物流局和房屋局，並增設文化、體育及旅遊局。



政府消息人士表示，現屆政府提出重組建議，是為了提早開展討論，讓下屆政府有空間進行改組，強調並非越俎代庖，也不是要下屆政府「硬食」，下屆特首當選後可作出修改。消息指，民政及青年事務局可檢討區議會的未來，期望在區議會換屆前完成。



對於有人質疑為何不將房屋局及發展局合併，消息人士指，若將兩局合併，將會有3名常任秘書長，新政策局規模將會太大。



政府消息人士稱，目前區議會已殘缺不全，無法發揮功能，政府未能透過區議會諮詢地區，需要進行檢討。（資料圖片）

消息：政府對區議會未有定案 望下屆選舉前完成檢討

政府消息人士表示，現時房屋局有1名常秘，而發展局有2名，如果將兩局合併，新政策局將有3名常秘，規模將會太大。至於如何不將房屋局與發展局轄下的規劃地政科合併，消息人士指發展局轄下的規劃地政科和工務科工作關係密切，亦培育出默契，若分拆兩科會對土地發展構成影響。

消息人士指出，民政及青年事務局可檢討區議會的未來，期望在下屆區議會選舉前完成，而同時，將檢視應否將食環署有關市政衞生的工作撥調民政局。消息指，政府現對區議會路向未有定案，但目前區議會已殘缺不全，無法發揮功能，政府未能透過區議會諮詢地區，需要進行檢討。另外，民政及青年事務局將處理青年「三業三政」（即學業、就業、置業、議政、論政、參政）的工作以及假新聞立法。

建議設副司長統籌大型規劃 可直屬司長或特首

政府架構重組方案提出可設副司長一職，為「北部都會區」和「明日大嶼」等大型區域發展，以及國家安全、氣候變化及人力政策等跨局議題，提供更高層次的協調。消息人士表示，副司長向誰匯報可彈性處理，可直屬政務司司長或財政司司長，也可直接向特首匯報，最終是否設副司長由下任特首決定。

政府建議將房屋局和運輸及物流局納入財政司司長監督範圍，消息稱政府希望藉此改組令政務司司長和財政司司長的分工更平均，由過往各自監督9個及4個政策局，變成監督9個及6個局。

天文台納入環境及生態局，消息人士指，天文台工作與應對氣候變化息息相關。（資料圖片）

天文台納環境及生態局 另整合垃圾收集與回收工作

建議方案中，天文台由商務及經濟發展局改納入環境及生態局，消息人士解釋，天文台工作與應對氣候變化息息相關，因此建議納入環境局。至於該局接掌目前屬食物及衞生局負責的環境衞生及食物安全等政策，消息指，現時家居垃圾收集由食環署負責，回收工作由環保署負責，兩者可能使用同一營運商，但簽署不同合約，將兩者合併將帶來經濟效益。政府亦建議重置環境保護署署長一職，以減輕目前局署合併下的工作壓力。

消息人士預計，新設的兩個政策局每年開支各1,600萬元，每年合共增加3,200萬元開支，並建議改組後常秘數目維持不變，整個政府架構同樣設18名常秘。