施政報告2021｜政府大改組　研設副司長主理新界北　增文體旅遊局

特首林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份《施政報告》，提出政府架構重組建議，包括可能在下屆政府設立副司長職位，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展。

政策局方面，林鄭認為重組可設立文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局，擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，以及重組民政事務局為青年及地區事務局。



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林鄭月娥指，重組政府決策局以切合施政重點和社會期望有必要性，建議現屆政府在未來數月，諮詢各界和持份者，準備一份詳細的重組方案，供下屆政府考慮執行。初步方向包括：

一、設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心；

二、分拆運輸及房屋局，讓這兩大政策範疇可獲得更專注的高層領導，特別是令新設的運輸局可專注處理與民生息息相關的運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜，同時更促進物流業發展，並鞏固及提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位；

林鄭月娥在立法會宣讀新一份《施政報告》。（李澤彤攝）

林鄭稱純屬拋磚引玉

三、研究分拆後的房屋局和負責土地發展和工務的發展局有否理順的空間，以加快房屋用地供應；

四、擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並凸顯由創科推動本港再工業化的發展；

五、重組民政事務局為青年及地區事務局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台。

林鄭月娥指，以上建議純屬拋磚引玉，希望新一屆立法會組成後，可就決策局重組事宜馬上展開討論，她與司局長亦會在未來數月與持份者交流意見，制訂詳細方案。

檢視公務員高層選拔機制 倡設兒童、海濱事務專員

此外，林鄭提到要強化管治團隊，已要求公務員事務局局長按着「能者居之」的原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制，務求把最有遠見和能力的官員放在最適合的位置，並邀請公務員敍用委員會參與有關工作。

林鄭月娥又指，近年設立專職專責的專員職位漸見成效，例如文物保育專員、體育專員和粵港澳大灣區發展專員等，特設專員職位可凸顯政府對該政策範疇的重視和避免政出多門或求助無門的不理想情況。她已提議各局長可多以專員職位推動相關工作，例如設立兒童事務專員和海濱事務專員，應有助勞工及福利局、發展局在政府內外分別推動保護兒童和美化維港海濱的工作。