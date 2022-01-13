體藝界轟關閉處所一刀切：即斷資助收入　霍啟剛倡檢討封館標準

政府上周五（7日）起因應疫情收緊防疫措施，多項大型活動取消，部分娛樂處所及康文署場地都要關閉，體育和演藝界深受影響。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛今日（13日）聯同業界代表召開網上記者會，簡介業界在新措施下的影響。

有業界人士揚言，對政府一刀切關閉處所感到十分憤怒，血本無歸之餘人才不斷流失，要求政府「完善補貼制度」，按照業界的不同需要精準補償，向從業員發放補貼，以及勿再「一刀切」勒令關閉。



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霍啟剛：業界一向謹守防疫規則

霍啟剛表示，政府突然收緊防疫措施，令業界完全「措手不及，不知所措」，他明白特首林鄭月娥所指「不是要懲罰行業」的說法，但相對地都希望政府可切身處地了解業界的苦況。他指不少防疫措施如「安心出行」、戴口罩等，業界已跟足百分百，甚至有過之而無不及，但每次一宣布關閉處所都是「一刀切」，導致大家損失慘重。

霍啟剛指，過去3天透過網上問卷了解業界狀況，收到約700份回覆，當中五成半人是前線員工。結果指出，85.2%受訪者受今次措施影響，失去即時收入；九成受訪者對農曆新年前放寬防疫措施不感樂觀。而防疫措施維持時間愈長，對業界影響愈大：維持到3個月或以上，94.4%受訪者表示對其機構有「較大影響」及「嚴重影響」，具體包括「減薪超過五成」、「結業」及「裁員」等；有95.4%受訪者希望政府直接提供金錢補償，亦有51.3%受訪者希望容許進入場地辦公，繼續維持收入。

就最新一輪防疫抗疫基金，短期而言，霍啟剛要求按面積計算健身中心及體育處所的津貼金額；提高電影業界的津貼金額；擴闊資助受惠對象；提高對業界從業員的資助額；為前線教練及自由工作者提供彈性認證；開放康文署場地練習及網上串流播放；豁免城市電腦售票網退票手續費；就政府資助劇目維持全數資助額；盡快發放補助。中長期而言，他要求政府為受影響團體提供優先租場及租金減免，並檢視文藝處所的封館標準，放棄目前「一刀切」的即時閉館方案。

霍啟剛。（資料圖片）

業界批政府一刀切關閉場所

八和會館副主席龍貫天表示，政府抗疫工作自然會支持，業界一向奉公守法，可是如此「一刀切」關閉所有場地，對業界衝擊極大，「吊鹽水都冇機會，直頭係死路一條」，他要求政府彈性處理，降低入場人數，有限度開放場地予業界排練或透過網上演出，並且增加資助額。

香港戲劇協會副會長、中英劇團藝術總監張可堅提到，演藝業界工作時從來不會「周圍走」或是除口罩，反問為何要如此「一刀切」關閉場地。他特別提到，演出取消後劇團要退出，相關的行政成本又要劇團自己支付，舉例指透過城市電腦售票網退票，每張至少涉及33元的手續費，但業界由於處所關閉、演出取消已經沒有收入，怎可能負擔得到這些開支。而基於演出取消，政府原先對演藝界的資助都會沒了。

香港演出業協會副主席許冰心指，收緊社交距離措施14天，影響的遠遠不止14天，因為一場演出由籌備、「埋班」、宣傳，涉及長時間的程序，政府如此一停兩星期，實際上未來3個月有過百場演出受到影響。現時既沒收入，但付出的訂金、場租一時無法拿回，「好多錢已經墊支咗」，現金流有很大壓力。況且政府防疫措施需要每一、兩星期更新一次，可是業界每籌備一次演出，動輒就是幾個月，如此急速變動的環境，令業界無所適從。

員工朝不保夕「轉晒做foodpanda」

許冰心又慨嘆，演出業本身有許多年輕人會喜歡，甚至會親身參與台前幕後工作，是個大有可為的產業，可是過去兩年疫情下生活朝不保夕，人才不斷流失，「有啲年青人才，已經轉晒去做foodpanda（外賣員）。佢哋會覺得，就算開返館都開唔到工，點可能放棄正職，去博你一、兩個演出項目？」她指政府短期援助措施、金錢資助固然要做，但都要長遠想想業界如何生存：「係咪日後都要咁樣關閉？」香港戲院商會理事長袁彥文也慨嘆，疫情下已有很多戲院員工離開本行，連UA如此大的院線都可以倒閉。

室內攀石場負責人何善揮表示，政府關閉體育場地的措施太過「一刀切」，連戶外活動都受影響。中國香港體適能總會行政總監黃永森批評，政府「一刀切」的做法令業界「十分憤怒」，因為很多人都「遍體鱗傷」，認為政府關閉體育場地不應該以「機關槍」形式全部關閉、一個不留，而應該做「狙擊手」，針對傳播病毒風險較高的場所就夠。

黃永森指，疫情下業界的收入本身已回不到疫情前；更令他感到不合理的是食肆傳染風險較高，都尚且可以有限度營業，能做午市、外賣，但為何體育工作者就要「一刀切」停業，連設限營運都不准，要求政府「完善補貼制度」。

此外，民建聯立法會議員葛珮帆也去信政府，要求新一輪防疫抗疫基金，一併支援洗碗業、美容業、跨境貨運及幼稚園業界等，促請政府向其他所有受影響的行業提供適切幫助，共渡時艱。

▼1.5特首林鄭月娥公布收緊防疫措施▼

