江玉歡：北部都會區太遠「我就唔搬入去」　劉國勳指是舊官員思維

「北都會都區」討論多時，由「土地大辯論」是學者支持的方案，到特首林鄭月娥近月連番推廣，得到不少人士支持。不過新科選委界別立法會議員江玉歡接受報章專訪時表示，「北部都會區」距離中環太遠，「我就唔會搬入去」。



新界北立法會議員劉國勳在Facebook評論指，江玉歡的說法正正與官員過去的思想一樣，希望邀請對方討論及到新界北視察。



江玉歡指來往中環太遠 未考慮專業人士上班

江玉歡接受《星島日報》訪問時，批評「北部都會區」構想離地，沒有考慮市民上班，更說「林鄭話自己買廁紙都唔識，佢有無搭過鐵路呢？」建議官員搬入北部居住，每日來回中環、金鐘上班，「如果覺得住到一個月，咁就可以啦。」

她又表示，「北部都會區」規劃未考慮律師、醫生、會計師等專業人士，指自己的律師樓由中環搬去鰂魚涌已經相當不便，因所有客戶都進中在傳統商業區，每次要花約1個小時來回，「仲話北部？點叫人搬入去？我就唔會搬入去。」

多次表示支持「北部都會區」發展的劉國勳表示，江玉歡的說法正正與官員過去的思維一樣，認為新界北是邊境地方。他說，從全局觀、高端角度來看，新界北正是香港與大灣區的中心。

《北部都會區發展策略》建議收回私人魚塘濕地，連同相鄰的政府土地，建立濕地保育公園。現址有政府地和私人地，多為魚塘。（盧翊銘攝）

劉國勳：理解長途車之苦 更應增加北區就業機會

劉國勳說，自己住在北區超過30年，經常要往來北區與港島，明白新界居民每日的體會。他指香港經濟重心太集中在中環、金鐘一帶，令新界北居民每日要搭長途車出去工作，所以他認為香港更有發展新中心的迫切性，將創科等重點產業在北部發展。

劉國勳補充說，現時北區及元朗人口有90多萬人，但就業機會僅10多萬，如發展「北部都會區」，將會為區內居民提供大量及多元化的就業機會。

他又表示，很多專業人士、機構對他早是提出的發展建議書表示有興趣，已經舉辦了多場考察團和講座，對象包括德勤會計師行等。他說江玉歡對「北部都會區」或未有全面了解，希望邀請對方討論區內發展，以及到新界北視察一下。