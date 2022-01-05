林鄭述職領導人無提北部都會區　曾鈺成：予人感覺連任機會存疑

特首林鄭月娥上月訪京述職，會見國家主席習近平和國務院總理李克強。習近平當時提到，林鄭成功舉辦選委會選舉及立法會選舉，「中央對你們的工作是充份肯定的」。



民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成表示，國家領導人在林鄭述職期間，沒有談及北部都會區及林鄭政府過去4年的政績，只提到由中央出手落實的《港區國安法》及完善選舉制度，令人對林鄭連任機會存疑，「如果中央支持由林太提出的長遠規劃，是否應該支持她做多一屆（特首）才可以落實？」



曾鈺成：領導人無肯定林鄭政府政績

曾鈺成在《灼見名家》影片專欄指，林鄭最新一份《施政報告》總結過去4年特區政府提出900多項政策，當中96%已經完成或按序推進，「按道理國家領導人要肯定特區政府工作，是否應該提這點？都值得肯定一下。」

他續指，《施政報告》積極配合粵港澳大灣區發展，包括提出北部都會區願景，但港澳辦及中聯辦的回應較平淡，令人感到少許奇怪。他說，「明日大嶼」及北部都會區均是推動香港融入國家發展大局的政策，政府架構重組亦非今屆任期可完成的事，「（領導人）有意不講長遠發展大計，亦無肯定過去4年（政府）所做的事，只談及中央出手做的兩件事：國安法及完善選舉制度，令人對（中央）支持她（林鄭）連任的可能性存疑。」

曾鈺成又指，國家領導人的講話「無訊息」，似乎也是另一種強烈訊息，因此有人在林鄭述職後，對她連任行情看淡。