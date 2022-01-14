竹篙灣隔離者「早到遲走」　鄧飛促改善檢疫中心安排

政府將Omicron變種病毒隔離期由21日縮短到14日，但有立法會議員鄧飛收到隔離人士投訴，指早前入營者仍然要隔離21日，變成「早到遲走」，批評做法有欠公允。



鄧飛促請政府檢討措施，又指最近竹篙灣檢疫中心有保安確診，政府應檢視中心內防疫措施是否周全。



此外，民建聯14名議員向政務司司長發出聯署信，要求改善竹篙灣檢疫中心的統籌工作。



鄧飛表示，政府將隔離期由21日縮短至14日後，先入隔離營人士沒有相應縮短隔離期。（資料圖片）

鄧飛引述正於竹篙灣接受隔離檢疫人士的投訴，指入營後政府宣佈隔離期由21日縮短至14日，但他們這些早入營人士的隔離期沒有改變，比新入營者更遲出營。鄧飛表示，如早入營者要將隔離期縮短至14日，與新入營者看齊，就要申請等待批准，批評政府做法有欠公允。

此外，早前竹篙灣檢疫中心有女保安員確診，指該保安員曾到檢疫者房門外張貼告示，與檢疫者無接觸，但她仍然感染，情況令人擔憂。鄧飛促請政府盡快檢視防疫措施是否周全，盡快堵塞漏洞。

隔離中心程序混亂 民建聯促改善流程

此外，民建聯14名議員向政務司司長發出聯署信，指收到正在隔離檢疫人士求助，表示竹篙灣中心管理流程頗為混亂。

聯署信指中心指引不清晰，服務熱線長期接不通，接通後工作人員亦未能解答問題。檢疫人士普遍表示，只能聯絡到民安隊，但民安隊表示轉達他們的訴求後卻得不到回覆。而檢測程序混亂，有人入營幾日都未接受檢測，亦有人即將離營但沒獲安排最後一次檢測。

民建聯指事件與人手不足有關，亦反映缺乏有效的跨部門統籌，要求部門盡快調整管理流程，並委派高層次管理人員疏理部門間溝通混亂的問題，又表示可善用科技協調相關工作。