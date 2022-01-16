劉國勳倡生地變熟地程序加快5年　檢討城規會職能、合併繁複程序

民建聯立法會議員劉國勳今日（16日）召開記者會，就北部都會區、土地發展提多出項修改法例建議，包括檢討城規會職能及條例、減少重複程序加快審批，合併重覆公眾諮詢等，壓縮土地規劃流程，目標是將生地變熟地的程序，由現時8至10年，減少至3至5年。

對於特首早前提出重組政府架構方案，包括將運輸及房屋局分拆為兩個政策局。劉國勳認為，重組政府架構只能解決部門與部門之間的協調問題，未能解決程序重複、過多無效的公眾諮詢，以及土地開發繁複的情況，強調只有修例才可以加快土地開放程式。



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倡刪除重複公眾諮詢 重組土地發展體系架構

劉國勳在記者會上提出六大建議，包括應由政府主動統籌土地發展項目、檢討城規會職能及條例、提升土地用途、減少重複程序加快審批、善用私人市場力量及針對北部都會區發展，完善收地賠償機制。

在檢討城規會職能及條例方面，劉國勳認為現時城規會委員來自不同背景，審議申請時欠缺客觀準則，建議訂明城規會職權範圍。他又提出劃一公私營用地申請程序，建議私人用地的申請毋須再經「修訂」及「核准」兩個程序，因二者有相似之處，可改由政府部門初步審視後，直接進入制定圖則。

至於如何減少重複程序，劉國勳建議可改善公眾諮詢方式，合併重複的諮詢程序，同時重組土地發展體系架構，如在修訂圖則申請的同時，可同時展開環境影響評估、道路工程刊憲等程序，預計可由8至10年，縮短到3至5年。

劉國勳又指，為加快北部都會區發展，可完善收地賠償機制，劃一以「甲區」賠償率，減少收地補償爭議。同時他認為可仿傚新加坡的「白色用地」，增加經常准許的土地用途內容。他相信，若有關建議獲採納，北部都會區可由政府預計的20年，加快至10年完成，15年後已可成熟運作。