張家朗世盃奪金｜林大輝讚為港人帶來正能量　成「世一」指日可待

東京奧運男子花劍金牌得主、香港代表張家朗昨日（15日）出戰世界盃法國站，期間連挫多名強敵，包括曾在東京奧運交手的意大利「世界一哥」科高尼（Alessio Foconi），最終取得冠軍，奪得生涯首個世界盃分站冠軍。

香港體育學院主席林大輝向《香港01》表示，十分高興張家朗延續東奧的良好發揮再為港爭光，疫情下為港人提供正能量，相信張家朗「世界一哥」指日可待。不過他坦言，是次世界盃賽事並不在相關的精英運動員嘉許計劃之內，所以未必能再像東奧後一樣，獲取巨額獎金。



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「為市民沉悶生活帶來正能量」

林大輝表示，張家朗未有受到征戰頻密影響發揮，從是次比賽過程可見張家朗狀態大勇，愈到後期打得愈好，再次擊敗「世界一哥」： 「家朗狀態真的非常好，相信未來他可以更上一層樓，成為世界一哥指日可待！」他提到，政府過去投放大量資源在運動上，相當重視體育發展，近年亦喜見有更多家長放心讓子女加入運動員行列，好的「種子」愈來愈多；體院亦不斷強化科研水平，包括醫療和訓練設施，希望培養更多世界一流的選手。他表示，對於香港精英運動員的未來充滿希望，成績只會愈來愈好。

林大輝提到，香港能培養出世界一流的體育人才，為香港打下一支強心針：「透過我們本地運動員的成長，看到我們香港人的驕傲和自豪，社會疫情那麼嚴重，大家生活那麼沉悶，帶來一個很大的正能量。」

去年奪金後獲750萬元 林：嘉許計劃只限數項指定賽事

張家朗於去年奧運奪金後，得到體育學院精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，再加上其林大輝中學舊生的身份，獲頒250萬元獎金，前後合共至少750萬元。張家朗再創佳績，或有支持者關注到他會否再獲一筆獎金。

林大輝提醒，精英運動員嘉許計劃有指定的賽事項目，包括奧運會、冬奧、亞運、世大運、全運會等；至於林大輝中學的發放標準，也是根據精英運動員嘉許計劃而定，並額外發放嘉許計劃的一半獎金。是次世界盃賽事並不在相關計劃中。