張家朗贏世盃｜劍神刺穿家長心態　劍擊教練：肯畀仔女行運動路

香港「劍神」張家朗繼去年在東京奧運男子花劍決賽奪金後，今晨（16日）在世界盃巴黎站再連退強敵封王，首奪同級賽事金牌，再為香港劍擊寫下新一頁。

有劍擊學校教練透露，張家朗去年奪金，令不少港人發現港隊也可打出好成績，有不少學員的家長不再強逼子女為學業而放棄劍擊，反而鼓勵他們去追夢。另有學者認為，港隊體能訓練已達世界級水平，但在青少年運動普及化、運動設施及教練水平上仍有待改善。



張家朗在世界盃巴黎站再連退強敵封王，首奪同級賽事金牌。（FIE Facebook）

+ 2

張家朗東奧奪金後兩至三個月 逾百名學生報學劍擊

在劍擊運動學院擔任教練總監、前男子佩劍運動員林衍聰表示，去年張家朗在奧運賽事上奪得金牌兩至三個月後，受奧運熱潮影響，已吸引大批家長一窩蜂報名，短期內急增逾百名學生報讀劍擊課程，當中超過一半年僅三、四歲；但隨著熱潮冷卻，報名人數顯著放緩，當時報讀的年幼學童已流失一半。

他解釋，近10年劍擊發展快，但同時欠缺好的教練，直言「市場上承受唔到咁多（學生）」，而劍擊對於三、四歲的幼童而言，「唔係個個都好快知道自己係咪鐘意呢個運動，起碼讀小學，認知及集中能力較好，先知道劍擊規則及樂趣」，故最後留下來的人很少。

林衍聰表示，受奧運熱潮影響，已吸引大批家長一窩蜂報名，短期內增多逾百名學生報讀劍擊課程.（資料圖片 / 盧翊銘攝）

張家朗奧運奪金後家長心態變：有人話子女鐘意打劍就由佢 讀書係其次

但是，隨著張家朗在奧運奪金，他留意到家長對子女玩劍擊的心態改變。他說，幼童家長未必想得太長遠，但對於正出戰排名賽的青年代表，張家朗作為一個好的領頭角色，令他們相信港隊代表也可打出好成績，而他們的家長亦透露「如果（子女）鐘意打劍就由佢啦，讀書都係其次」，不再視劍擊只是一個興趣，願意放手讓子女走自己的路，而非強逼他們入大學後要停止訓練。

雷雄德表示，港隊在體能訓練上已達世界級水平，「有金牌model，科學上可以計算到賽前不同週期訓練數據」。（資料圖片 / 張浩維攝）

香港運動員頻傳喜訊 學者形容踏入體院重建後「收成期」

近年香港運動員在國際賽事上屢創佳績，香港教育大學健康及體育學系高級講師雷雄德表示，港隊在體能訓練上已達世界級水平，「有金牌model，科學上可以計算到賽前不同週期訓練數據」，也配合背後的精英訓練團隊，在運動醫學上提供準確診斷，亦提供心理支援等。他又指，「精英培訓唔係今日畀錢，聽日就有結果」，自體院重建後，形容近年是踏入「收成期」。

想有第二第三個張家朗？ 雷SIR：要提高教練水平

雷雄德又指，體院已享有大量資源，但在運動員培訓方面仍有三方面要改善：一是青少年運動普及化，例如可考慮在DSE加入體育課程及考試，擴大體育人口，否則「得一個人去打劍，好難有第二個『張家朗』」；二是增加體育場地，例如加快興建白石角的教大運動中心；三是教練專業化，必須取得相關大學學位，提高教練水平。