藍營KOL冼國林擬參選特首　何君堯讚Fresh Air：林鄭唔好諗住贏硬

3月特首選戰揭開序幕，《香港01》接獲消息，藍營KOL冼國林正計劃參加特首選舉，並已著手接觸選委及籌組競選團隊，最快本周三（19日）宣布參選。

同為藍營KOL的立法會議員何君堯接受查詢時表示，任何人都有機會參選特首，他欣賞對方有勇氣，亦欣賞他的思維和施政理念，形容冼國林「幾好，係Fresh air（令人耳目一新）」。至於會否提名冼國林參選，何君堯稱不會排除。



何君堯：特首戰可2至4人競逐

改制後的特首選舉，參選人須取得不少於188位選委提名，五個界別中各界別提名的委員須不少於15名，每名選委會委員只可提出一名候選人。身兼選委的何君堯說，相信冼國林可獲得足夠提名並非困難的事，他個人不會排除提名對方，要視乎其政綱、理念再決定。他說早前曾與冼國林見面談及特首戰，對方無否定會參選。

冼國林一旦出選，是否不利特首林鄭爭取連任？何君堯稱，現時香港並非無人才，認為愈多人參選愈好，在現時選舉制度下可「兩個起、四個止」，他認為中央都不希望自動當選，「 （林鄭）唔好諗住自己贏硬」，強調有競爭才會有進步。

立法會議員李梓敬指，兩星期前曾與冼國林食飯，對方雖表示身邊有朋友鼓勵其選特首，但當時感覺對方對參選「not interested（不感興趣）」。（Youtube截圖）

「華記」歡迎參選反映民意：夠貼地

同樣是「藍營」KOL的「華記」楊官華稱，與冼師傅於修例風波期間認識，認為他的優點在於「夠貼地」，絕對可反映民意，「歡迎香港有民意嘅聲音帶入去跑馬仔選舉，冼師傅嘅優點係佢夠貼地，絕對反映到民意。」他稱，冼師傅未有向他透露參選意向，「相信（冼）用輿論壓力，已經有一定嘅影響！冼師傅反映民意！」

另一名KOL、新民黨立法會議員李梓敬指，兩星期前曾與對方食飯，李梓敬稱對方雖然向他表示，身邊有朋友鼓勵其參選特首，但當時感覺冼國林對參選「not interested（不感興趣）」。至於會否支持冼國林，李梓敬指，要視乎還有甚麼人參選，又指相信對方爭取第一至第四界別的選委提名並不困難，但關鍵在於爭取第五界別支持。