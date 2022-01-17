01消息｜傳藍營KOL、王祖藍舅父冼國林　積極「埋班」擬選特首

特首選舉如箭在弦，《香港01》接獲消息，藍營KOL、藝人王祖藍的舅父冼國林，正計劃參加特首選舉，並已著手接觸選委及籌組競選團隊。



積極尋求選委支持 聘請競選公關

《香港01》今早報道，一名在網上擁10多萬粉絲的「藍營」KOL，最快於本周內「搶閘」宣布參選特首。消息指，冼國林近日轉趨活躍，積極接觸政界人士尋求支持。有選委透露，曾收到冼國林邀請會面，談到參選特首、尋求提名的事宜；亦有第五界別選委指，耳聞此人有意參選多時，至近期真的開始付諸行動，估計參選另有原因。據了解，冼國林正積極「埋班」籌組競選團隊，正聘請競選公關。

今屆特首選舉，參選人須取得不少於188位選委提名，且五個界別中每個界別參與提名的委員須不少於15名，每名選舉委員會委員只可提出一名候選人。其中由港區人代、政協及全國性團體香港成員組成的第五界別被視為「國家隊」，緊貼中央路線，一般預計如無北京首肯，無可能取得足夠提名。

《香港01》多次嘗試聯絡冼國林尋求回應，截稿前暫未獲回覆。

曾任上市公司主席 近年積極評時政

冼國林是葉問之子葉準之徒弟，學習詠春拳，本身為電影製作人，是電影《葉問前傳》出品人，藝人廖碧兒、陳嘉桓均是其徒弟。他曾任國藝娛樂文化（08228）主席，於2018年退任，去年8月大幅放售手上持股。自2019年修例風波，冼國林積極於網上評論時政，坐擁不少「深藍」支持者。

冼國林YouTube頻道「冼師傅講場」創始於2019年10月9日，現時坐擁約15.5萬訂閱者。他在立法會選舉前夕，分別請來多名建制派候選人到其節目接受訪問，如陳恒鑌、鄧家彪、邵家輝等。於上周一則評論片段中，他提到國泰機組人員違規導致社區爆疫，公司有轉移責任／從屬責任，受害人可以透過民事索償，又指政府前年注資國泰二百多億，但政府在國泰內又沒有話語權，如果不是為了挽救香港航空業的話，可說是「世紀最笨」交易。