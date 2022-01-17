沙半山手記｜傳藍營KOL參選特首戰　狙擊林鄭「圍城戰」開打

特首選戰鑼鼓響，山雨欲來風滿樓，雖然政圈普遍估計，在農曆新年前，「跑馬仔」都不會正式鳴槍開跑，但不代表這段「空窗期」就偃旗息鼓，止戈息戰，相反各方力量正暗中佈陣，為未來兩個月選戰鋪路。

沙半山聽聞，一名在網上擁10多萬粉絲的「藍營」KOL，最快於本周內「搶閘」宣布參選特首，很可能成為今場選戰的「陳勝、吳廣」，第一個出來逐鹿中原之人。如果諸君以為，KOL未夠班與其他潛在候選人相提並論，無關痛癢，則未免想得太簡單，事緣這位KOL素來「勇於」在網上鞭撻林鄭政府，成為「特首參選人」後，炮火勢更猛烈，配合上近日不斷叫陣的「梁營」，左右夾擊，一場狙擊林鄭連任的「圍城戰」漸見雛型。特首選舉提名期未開始，戰鼓實敲響矣。



YouTube頻道坐擁十多萬訂閱者 料成「搶閘」參選第一人

該名有意加入戰團的KOL，在深藍圈子頗具人氣，網上YouTube頻道坐擁十多萬訂閱者，手握輿論平台，據聞準備在未來兩星期內，於自家頻道節目上宣布參選特首，並會發新聞稿予傳媒，廣告天下，很可能成為「搶閘」參選特首的第一人。

有建制派中人透露，該名KOL向友好表示有信心取得188張選委票，成功跨過入閘門檻，且已組成競選團隊，不似「玩玩吓」博出位，就算撇除是某陣營的狙擊陰謀（旨在夾擊他人），今次特首戰突然殺出一個KOL程咬金，客觀上亦可能造成兩層漣漪效應：第一，該名KOL出得來選，即反對林鄭連任，相信參選期間會力數林鄭的施政失誤，對林鄭爭取連任絕非好事。

第二，倘該名KOL真能取得188票成功「入閘」，角色猶如上屆特首戰中的胡國興，「如果胡國興與曾俊華站在同一陣線，在電視選舉論壇上炮口一致對準林鄭，林鄭都幾難招架，今屆林鄭未必有得選，但KOL的角色同樣微妙。」

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

盛傳被「祝褔」人選 或延至年初三後表態

事實上，自去年底開始，林鄭尋求連任所面對阻力從未減少過，全國政協常委何柱國曾公開表明如林鄭競逐連任，自己為了與對方辯論，必然會出選，上月更透過電台大氣電波下戰書，聲言邀請林鄭在紅磡體育館同台辯論，題目是林鄭曾經自詡「對香港建設多於破壞」。而一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛更持續撰文批評林鄭施政，近日就嘲諷林鄭提出改組政府架構是「兒戲笑談」，作為政府高層不專心處理防疫措施漏洞，卻構想與其任內無關的改組方案，「那是完全不分緩急、不分輕重，更是不務正業」。又笑稱林鄭當正自己真是「奶媽」，連下屆特首的組班方式都想涉足，引述一名「有興趣參選」的人士反問：「使乜你同我寫政綱」。

至於外界最關注的中央屬意人選何時浮面，正式表態參選，最新消息指，由於林鄭政府近日收緊防疫措施至年初三，期間取消一切大型活動，在這情況下，特首選舉議程或需延後啟後，中央屬意的人選很可能會在年初三後才正式公布參選，因為在收緊防疫措施期間，要召開大型記者會或開展造勢活動有相當難度，難免會削弱聲勢。而且農曆新年期間，市民一般聚焦拜年團聚，對政治議題關注度稍減，過了年初三後才全面啟動特首選舉議程，或可收更佳效果。