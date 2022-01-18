預算案｜工聯會倡全民派逾萬元電子消費券　設54億失業停工津貼

財政預算案即將公布，工聯會今日（18日）與財政司司長陳茂波就預算案會面。工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，他們以「推動新政、投資未來、紓貧解困、與民同行」為題，推出68項建議，當中不少包括推動香港產業發展的倡議，亦建議預算案向全民派發不少於1萬元電子消費券、撥54億元予失業/停工現金津貼，津貼金額上限每月9,000元，為期6個月。



工聯會立法會議員麥美娟強調，他們就失業津貼除了會向財政司爭取撥款，亦認為提出制度要有政策局支持及配合，強調勞工及福利局亦有責任幫助僱員，否則「呢個年關，你叫僱員點樣過？局長（羅致光）唔能夠唔理」。



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吳秋北在記者會指，香港過去產業發展不佳，令打工仔機遇欠佳，認為目前香港環境轉趨穩定，應改善經濟情況、產業結構，為打工仔創造更優質的工作環境、改善待遇。他認為本港應融入國家發展大局，推動產業多元化、再工業化、文化產業等行業，令經濟更有活力。

麥美娟又建議暫停預繳稅一年助中產

工聯會提出失業/停工現金津貼，麥美娟強調除了財政司，勞工及福利局亦有責任幫助僱員，故除了希望司長提供津貼，亦希望局長支持計劃，否則「呢個年關，你叫僱員點樣過？」。她另提到，中產市民需要交稅，開支無減少。認為政府應暫停收預繳稅一年，讓中產市民的壓力減少。

工聯會陳穎欣表示，消費劵對保就業及電子支付平台發展有重要作用，又可直接讓打工仔及小商戶受惠，建議向全港市民派發不少於1萬元電子消費劵。

增設專業技能培訓 助受疫影響行業留人才

工聯會理事長黃國指，他們希望政府增加撥款資助外判工，提到最低工資的加薪機制早前曾凍薪，認為港府需要幫助其外判基層勞工的收入追上通脹。

工聯會副會長陳鄧源要求當局優化愛增值計劃，又提議增設專業技能培訓課程，協助受疫情影響如內河船、機場等重災區留住人才、將持續進修基金由目前2萬元增至4萬元等。

產業發展倡設職業應用大學

立法會議員梁子穎指，工聯會建議推動「職」、「學」雙軌制，預算案應撥資源設職業應用大學，為新興產業培育人才，提升既有人才的競爭力。

立法會議員鄧家彪建議，在九龍東發展支援RCEP（區域全面經濟夥伴協定）相關經濟活動及交流的中心，令整個東九龍的發展可以向前走。他亦希望在強積金內，設立保證高於通脹的基金、提高本港年金的透明度以保障消費者權益。

曾赴「洪門宴」 郭偉强料明參與立法會

早前因為曾參與洪為民生日派對正居家觀察的工聯會立法會議員郭偉强，今日以視像方式參與與陳茂波的會面，故未有在記者會現身。麥美娟指，相信郭偉强明日會出席立法會，指他們已經考慮了健康風險的因素。

不過，明日郭偉强如果出席大會，就與立法會主席梁君彥提出，叫議員等預定的全部檢測結果陰性才開會的呼籲有所違背。