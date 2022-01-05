財政預算案︱鄉議局晤財爺促派錢　新制度重民生：攞多啲錢撐經濟

《財政預算案》下月公布，鄉議局主席劉業強、副主席林偉強及莫錦貴等人今（5日）與財政司司長陳茂波會面，向「財爺」提出七大重點建議，包括要求加快推進北部都會區建設、設立鄉郊基礎建設發展基金、撤銷住宅物業印花稅等「辣招」、建立中國歷史博物館，以及建議政府向市民派發五千元。



因應疫情，政府宣布周五（7日）起禁晚市堂食、關閉部份場所。劉業強表示，鄉議局原定本月18日辦團年飯，如今亦受影響，或須改於午市以6人一枱等方式「靈活處理」。劉業強認為，「完善選舉制度」、《國安法》立法後民生顯得更加重要，認為「財爺」應大刀闊斧，「要攞多啲錢嚟撐着經濟」。



鄉議局與財政司司長陳茂波會面，向「財爺」提出七大重點建議。（吳倬安攝）

促撤樓市辣招 倡建中國歷史博物館

鄉議局向陳茂波提出多項建議，包括要求加快推進北部都會區建設，建議政府借鑑內地「城中村」發展模式，提高發展密度，同時盡快就都會區建設制訂時間表及財政預算，妥善規劃道路交通網絡，包括加快研究北環綫南延成為新的南北通道、研究興建一條貫穿新界東南北的高速公路，由將軍澳直通西貢、大水坑、連接吐露港公路北段、龍山隧道到香園圍口岸。

鄉議局建議，政府撥款設立鄉郊基建發展基金，專門用於提升新界鄉村基礎設施，包括增撥資源加快進行鄉村污水收集系統工程計劃，全面解決鄉村排污問題；為新界所有沒有自來水供應的鄉村鋪設供水設施；出資或積極鼓勵電訊商為鄉郊增建基站，切實改善鄉郊的通訊網絡等。

鄉議局要求政府盡快撤銷樓市辣招，便利市民出售物業套現，應付因經濟下行而出現的財政問題，又要求政府撥款興建中國歷史博物館，提升市民對國家、民族的認同感。

另外，鄉議局建議政府以電子貨幣形式，再向每名香港市民發放港幣五千元，鼓勵消費，刺激內銷，還富於民，增加市民的「獲得感」。

禁晚市堂食兩周 劉業強盼毋須延長：新年愉快啲

新一輪防疫措施本月20日屆滿，若措施再延14天，新界人過年大計將大受影響。一眾「鄉頭」聞言均稱：「好慘」、「梗係慘啦」。劉業強表示，鄉議局原定於本月18日辦團年飯，如今受到影響，或須改於午市以6人一枱等方式舉辦。

劉業強又指，防疫措施因應第五波疫情須收緊，希望疫情能夠控制，「唔好有第六波」，又指過往收緊社交距離措施亦延長超過兩星期，「希望打針嘅人多咗，今次唔需要再加落去（延長），希望新年過得愉快啲。」劉業強認為，本港庫房穩健，希望政府能聽民意撐經濟、保就業。

侯志強：疫情嚟到 唔守規矩就更加麻煩

上水鄉事委員會主席侯志強，被問到對新—輪防疫措施有何看法時，慨嘆：「無得食（晚市堂食）都無計啦，大家要守規矩、忍耐下，疫情嚟到，個個唔守規矩就更加麻煩啦，呢啲唔係個人嘅事，係大是大非，希望政府多啲關心小市民、中小企啦！」