7年專欄暫停　鍾劍華：報社憂損生意　告別作籲追求真民主

香港民意研究所副行政總裁、學者鍾劍華在報章《AM730》持續逾6年的專欄遭煞停，他今日（19日）在「告別篇」鼓勵讀者「無論空間如何收窄，社會如何反智，讓我們大家繼續努力追求文明發展，繼續為建設貨真價實的民主努力。」

鍾劍華接受《香港01》查詢時透露，上周四（13日）被通知須煞停專欄，報社未有說明原因，只是稱「近來風聲緊，怕影響生意」。對於專欄暫停，鍾劍華感到可惜，指文章主軸以公共政策及福利為多，亦有涉獵政治題材，但並不太多，強調往後會繼續撰文評論，會照寫原已訂好的主題，改經Facebook發放。



告別文章：香港憲政民主曾獲確認承諾

鍾劍華最後一篇專欄，題為「告別篇：繼續追求貨真價實的民主」，內容提到今天絕大部分政治清明、長期穩定的文明發達國家，都以法國思想家孟德斯鳩的理論，作為各自憲法、民主法制的基礎，沒有東、西方之分。縱使制度設計有別，但追求的結果都是一致。香港都是依此發展民主及生活方式，受「50年不變」的承諾所保障，「清楚不過的，是在香港這個特區，『憲政與民主』是曾經得到確認與承諾的」。

他指《基本法》確立「循序漸進，邁向普選」是大家都接受，「但如果所謂『循序漸進』只是無限期地原地踏步甚至倒退，所謂『時機成熟』只是要等待一個永遠不會來的、要由官方確認的純潔時代」，今天的文明與進步可能永遠不會出現。

鍾劍華指，對於要暫停寫了六年的專欄感可惜，但強調會完成原本訂好主題的其他文章，稍後在Facebook發放。 （資料圖片）

上周四被告知「暫停」 專欄累積逾650篇文

鍾劍華對於停寫專欄感到可惜，認為過往報章百花齊放，是因為除了新聞外，最能「箍住讀者」就是社論和專欄。他另在Facebook帖文，指專欄始於2015年3月，主要評論公共行政、社會政策及服務相關的課題，但「合理的政策當然離不開文明的發展觀，離不開民主開放的體制。」鍾劍華指，偶爾觸及政治議題，但並沒有寫太多。

他說，專欄一星期兩次有紀律地寫，每次七百多字，累計已寫了656篇，大多都沒偏離主軸。本月初原已構思了二月底的題目範圍，到上周四晚知道專欄須「暫停」，但仍會完成餘下文章，稍後在Facebook發放：「遲一點如何，就遲點再算吧！」