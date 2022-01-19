特首選戰｜葉劉未看過冼國林影片　狄志遠對其參選「摸不着頭腦」

藍營KOL冼國林今早（19日）在網上平台宣布參選3月舉行的特首選舉。曾參選上屆特首選舉的新民黨葉劉淑儀表示，自己對冼國林所知不多，只知道他是一名KOL，自己並未看過冼國林拍的影片，亦不便評論他參選的行動。



新思維主席、社福界立法會議員狄志遠認為，下任特首須社會有承擔、具一定人際網絡、對政府運作熟悉，且要站在香港人立場與中央溝通，坦言對冼國林參選「摸不着頭腦」，認為對方並非一個具說服力的參選人。



多名傳統大黨的議員均表示不認識冼國林，有議員更指他應該只是「陪跑份子」。



葉劉淑儀接受查詢時回應指，她雖然知道冼國林是KOL，但指近年KOL相當多，沒有看過冼的影片。對於冼國林參選的成功率有多高，葉劉只表示不便評論，因為自己不認識冼。至於今屆選舉至今才有第一名宣布參選的人士，葉劉稱，認為目前時候尚早。

狄志遠被問到會否提名冼國林參選，他稱暫時不能作出任何決定，要視乎參選人的政綱及抱負再作決定。他又指，從「表面工夫」而言，對冼國林「有好大保留」。對於至今只有一人表態參選，與過往選舉進程有所不同，狄志遠認為或與政治環境、新政治局面有關，相信不少人對參選仍在觀望當中。

狄志遠又希望有心人盡快決定參選，擔心「再遲落去，市民就會對選舉更無信心，甚至冷淡對待選舉，會阻礙到本港民主化發展。」

冼國林曾創辦「第一信用財務」。（資料圖片）

多名建制派稱不認識冼國林

多名建制派議員均表示，不認識冼國林本人。有身處政圈核心的議員表示，雖然有班底為冼國林助選，但連有關助選者他亦不認識，認為冼只是今次選舉的「陪跑份子」。有議員指，不認為冼國林有機會爭勝，更質疑他可能連入場門檻的188名選委提名票都未必成功取得。

亦有傳統建制派議員稱，不清楚冼國林的來頭，不知道他為何參選。