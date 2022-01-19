拆局︱藍營KOL冼國林入閘機會有多大？　政圈料參選涉兩大目的

藍營KOL、商人冼國林今早（19日）透過社交網站公布參選特首，為3月特首選舉打響頭炮。冼國林以「忠誠坦蕩，仗義擔當，不患得失，赤誠報港」為競選口號，稱以嶄新形式制訂政綱，講求「全民參與」。他承認，明白到自身知名度未夠高，但認為知名度不算太重要，希望做實事、言之有物，有信心爭取足夠提名。

改制後的特首選舉，參選人須取得不少於188位選委提名，且五個界別中每個界別參與提名的委員須不少於15名，尤以第五界別「國家隊」難度最高。多名建制中人均看淡冼國林入閘機會，認為對方以「搞局」居多，相信其參選另有盤算。

不過亦有熟悉冼國林的政圈人士認為，「冼師傅」勇氣可嘉，有其一套政治想法，可能對其他具公共行政經驗的有意參選者，構成一定壓力。



建制料狙擊林鄭為主

冼國林在「深藍」陣營中有不少支持者，現時YouTube頻道擁有15.6萬名訂閱者，本身在財經界、娛樂界亦有一定人脈，亦是藝人王祖藍舅父，但整體社會知名度，尤其政界聯繫始終未算多。

有資深建制派人士直言，今屆特首選舉至今風聲那麼緊，反映北京不希望外界太多猜測，第五界別選委除非收到「柯打」，否則「一票都唔會郁」，故此若北京未有明確訊號，現階段看來難以取得足夠提名入閘。

另一名建制派人士指，不知道冼國林「背後力量」有多厚，甚至連其本人都不太熟悉，但估計對方以「搞局」居多，尤其參考他過往多次在網上批判現屆政府的施政和防疫措施，「相信都是狙擊（現任特首）林鄭月娥為主。」

有建制派人士相信，冼國林會重點狙擊林鄭月娥。（資料圖片）

「特首參選人」身份可獲取一定曝光率

另有選委坦言，姑勿論能否取得足夠提名入閘，冼國林自今日公布參選一刻起，至少直到3月提名期結束，都能夠以「特首參選人」身份曝光發言，一言一行受到注意，特別他是第一名公開表達參選意願的人，未來個半月時間，言行必定受到關注，相信足以為其打下一些政治基礎，宣揚自身理念，且看他如何運用這些機會。

冼國林公布參選的短片中，未有提出具體政綱，其競選網站把政綱分成「土地房屋」、「保安、司法改革」 、「政制」等五大範疇， 但只顯示「即將上載」。冼國林去年曾出版《治港策》一書，提出「治港意見大綱」，有熟悉「冼師傅」的政圈中人指，雖然冼國林被形容為「藍營KOL」，但並非一味販賣恐懼、譁眾取寵之人，除了表達政治立場，亦有尖銳地點出政府不足，背後有其一套論述。

該人指，冼國林出身基層，做過金融、電影、上市公司主席等工作，為人較貼地，在「藍營」有一定粉絲，但直言特首寶座決定權在北京，即使冼國林成功入閘，恐怕像立法會選舉的「劉業強對莫錦貴」，真命天子已呼之欲出。