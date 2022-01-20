謝偉俊倡轉聘內地家傭：政治正確　管浩鳴：有競爭外傭不自視過高

新民黨立法會議員陳家珮今（20日）於立法會大會提出「規管外傭中介、保障僱傭權益」議案，選委會議員謝偉俊提出修正案，促請政府研究准許輸入內地家傭。經自由黨李鎮強、民建聯顏汶羽及謝偉俊修正的原議案，最終在分組投票獲通過。

立法會議員何君堯稱，指內地有豐富人力資源可供運用，認為輸入傭工時不應捨近取遠，又稱要尊重、珍惜勞工階級作出的貢獻，慨嘆外傭們放假要在街上聚集時，須以紙皮「墊滿籮柚」，形容做法非「人道處理」，認為政府為外傭做好配套，「佢哋係人，佢哋唔係普通倉鼠、動物，要照顧佢哋需要同尊嚴」。

勞工及福利局局長羅致光重申，現時輸入家庭傭工的入境安排並不適用於內地、澳門特別行政區或台灣的中國居民，以及阿富汗、古巴、老撾、朝鮮、尼泊爾及越南的國民，強調做法是基於入境管制及保安等考慮，政府現階段沒計劃改變。



勞工及福利局局長羅致光表示，現時輸入家庭傭工的入境安排並不適用於內地、澳門特別行政區或台灣的中國居民，以及阿富汗等地，強調做法是基於入境管制、保安等考慮。 （歐嘉樂攝）

謝偉俊：聘內地家傭屬「政治正確」

謝偉俊稱，根據一項2016年公布的調查，65歲長者六成學歷為中學程度或以下，英語水平相當有限，認為若可引入內地家傭，可與長者較「同聲同氣」，又稱：「有時我哋唔單止係做嘢，家庭裡面嘅溝通好重要，近排疫情期間咁多時間對著屋企、外傭，有多啲溝通，導致家庭身心平衡重要好多」。謝偉俊指，有父母聘請外傭旨在提升子女英語水平，他認為現時中央希望提升港澳地區的普通話水平，在「政治正確」的情況下，轉為聘請「內傭」更適合國情。

經民聯立法會議員梁美芬認為「求人不如求己」，認為香港亦應考慮釋放家庭勞動力，讓退休而有心有力的婦女可參加陪月班等課程。 （歐嘉樂攝）

梁美芬倡釋放本港婦女勞動力：求人不如求己

對於謝偉俊建議引入「內傭」的建議，經民聯立法會議員梁美芬認為「求人不如求己」，指其他國家已經檢討婦女長期在國外工作對國家的影響，認為香港亦應考慮釋放家庭勞動力，讓退休而有心有力的婦女可參加陪月班等課程。

何君堯稱外傭非倉鼠 須照顧尊嚴及需要

何君堯稱全力支持主體議案及修正案，認為勞福局在考慮人力資源分配上應宏觀調控，輸入外傭不應只依賴現時數個國家，應考慮輸入內地家傭，反問「點解（中國）國家咁多人力資源都唔識用，點解要捨近取遠？」何君堯強調，要尊重及珍惜勞工階級所作貢獻，慨嘆外傭放假在街上聚集時，須以紙皮「墊滿籮柚」，形容做法非「人道處理」，認為政府須為外傭做好配套：「佢哋係人，佢哋唔係普通倉鼠、動物，要照顧佢哋嘅需要同尊嚴」。

管浩鳴倡引入競爭：外傭非「天之驕子」

選委界議員管浩鳴表示，本港早期引入菲傭時，「好多人都覺得好好」，惟後期認為菲傭表現欠佳、出現相處問題等，其後引入來自印尼的外傭，但引起不少與文化差異相關的問題，他認為要解決文化差異等問題，應該透過引入競爭，讓外傭知道她們不是「天之驕子」、或可隨意向僱主討價還價。

選委界議員管浩鳴認為．要解決文化差異等問題，應透過引入競爭，讓外傭知道她們不是「天之驕子」或隨意可向僱主討價還價。 （歐嘉樂攝）

預約檢疫酒店須鬥快 何俊賢：勞福局個腦乜構造

民建聯何俊賢批評，政府在涉及外傭的法制和機制完全滯後，疫情下「跳工」問題嚴重，有朋友家中的外傭因8千元月薪而「跳工」，他又說鬥快預約外傭檢疫酒店做法不公，直言「唔知勞福局個腦係乜構造」。

選委界議員林順潮發言時分享個人經歷，指外傭有助解放本港家庭勞動力，憶述他與太太當初考慮是否往返中港兩地工作時，若沒有外傭在家照顧子女，會令他們對往返兩地工作卻步。他又憶述，與太太考慮是否誕第三名孩子時，也因外傭為家庭提出足夠支援，遂作出生育決定。林順潮指，外傭對子女成長有很大影響，次子本身就讀傳統學校，惟發現有讀寫障疑，轉至國際學校讀書，日常與外傭溝通也要用英語，因此中文水平欠佳，令他感到心傷，因「始終我哋係愛國愛港中國人」，認同引入內地家傭的建議。

工聯會麥美娟要求就謝偉俊的修正案記名表決，在選委會組別，21名議員投贊成、14名議員投棄權票，功能界別及地區直選組別則以27票贊成、4票反對及16票棄權，議案獲得通過。張欣宇、林素蔚、楊永杰及法律界林新強投反對票，議案在分組點票下通過；陳家珮的原議案亦以大比數在分組點票下獲通過。