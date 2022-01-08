Omicron｜勞工處呼籲外傭假日守群組規例　周日加強巡查維園等地

新冠肺炎變異病毒Omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組，由「維園跳舞群組」確診印傭傳播的確診外傭正在增多。又到周六日外傭放假日子，勞工處周五（7日）提醒外傭留意並遵從強制檢測公告，及時接受免費新冠肺炎檢測，並呼籲他們遵守政府宣布的社交距離措施。



勞工處伙警務處和康文署逢周日外傭聚集地嚴厲執法

勞工處發言人表示，根據政府發出的強制檢測公告，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士須按時完成多次強制檢測，即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，勞工處已透過外傭來源國駐港總領事館、外傭及僱主團體及職業介紹所組織等不同途徑，向外傭發布最新資訊。勞工處亦呼籲僱主提醒外傭如於指明期間及時段身處指明地點，須進行檢測。外傭可前往社區檢測中心或流動採樣站接受檢測。

勞工處將於1月份的周日聯同警務處和康樂及文化事務署，在各區外傭經常聚集的地方，包括中環、金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、荔枝角公園等地方，以多種語言進行流動廣播，呼籲外傭遵守相關規定。相關部門會對屢經勸喻仍不遵守規例的人士採取執法行動。

發言人提醒根據限聚令及口罩令，在公眾地方進行四人以上群組聚集，或未有按規定佩戴口罩，可被定額罰款5,000元。不遵從強制檢測令可處第四級罰款，即25,000元及監禁六個月。

勞工處呼籲外傭留家休息

勞工處提醒外傭嚴格遵守有關規定，並呼籲他們為保障個人健康及減低病毒感染風險，避免在休息日及假日聚集，包括在住宿設施聚會、分享食物及進行其他社交活動，盡量留在家中休息，以及鼓勵僱主及外傭商討休息日的安排，以避免參與社交活動引致的健康風險。同時提醒僱主不得強迫外傭在休息日工作，若僱主在未得外傭同意下而強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元。

維園今起設兩個大型流動採樣站

食物及衞生局表示，因應港島多處被納入強制檢測而檢測需求大增，政府於維多利亞公園設立兩個大型流動採樣站，為居於或曾到訪高風險地點的市民提供免費檢測。兩個採樣站分別位於（一）維多利亞公園音樂亭（近港鐵銅鑼灣站及告士打道出口）和（二）維多利亞公園手球場（近港鐵天后站及興發街出口），服務時間為上午10時至晚上8時；灣仔駱克道遊樂場、近炮台山站的銅鑼灣社區中心和北角社區會堂等地點亦設有多個流動採樣站，金鐘添馬公園亦額外增設採樣站。