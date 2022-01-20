預算案︱田北辰倡退稅2萬、公屋免租3個月　分3期發9000元消費券

新一份《財政預算案》將於下月23日公布，實政圓桌立法會議員田北辰今（20日）向財政司司長陳茂波提交多項建議，包括在疫情回穩時，分3期發放9,000元電子消費券，每期3,000元，以及寬減100%薪俸稅和個人入息稅，上限為2萬元，紓緩市民的稅務負擔。



實政圓桌認為，為進一步紓解各階層生活，政府應代繳公屋租金3個月。（資料圖片）

建議生果金門鑑降至65歲 醫療券降至60歲

實政圓桌提出多項建議，涵蓋五個範疇。其中在民生福利方面，實政圓桌認為，為進一步紓解各階層生活，政府應代繳公屋租金3個月，同時提倡發放多1個月的綜合保障援助標準金額、高齡、津貼、長者生活津貼、傷殘津貼，以及鼓勵就業交通津貼。

另外為增加長者福利，實政圓桌亦建議政府放寬生果金門檻，由70歲下調至65歲，同時建議將長者醫療券門檻，由65歲下降至60歲，並促請政府立即展開研究，將邨巴納入「兩元乘車優惠計劃」中。

實政圓桌建議，政府應盡早立法要求小巴乘客必須帶安全帶，並在相關條例生效前，資助現有小巴為每個座位安裝有聲版安全帶感應器。（資料圖片）

倡盡早立法要求小巴乘客必須佩帶安全帶

至於在交通方面，實政圓桌建議，政府應盡早立法要求小巴乘客必須佩帶安全帶，並在相關條例生效前，資助現有小巴為每個座位安裝有聲版安全帶感應器，以鼓勵小巴公司盡早安裝和減輕他們的安裝費負擔。

同時實政圓桌提出，政府應從速研究落實「專款專用」計劃，補貼本港公共交通票價加幅只能以通脹一半為上限，並全面劃一票價加幅水平。另票價加幅應與公司盈利掛勾，若盈利超過某一水平則不可加價。

至於開源方面，實政圓桌每年都建議政府擴闊稅基，指不少已發展經濟體均開徵資增值稅和向股息收入徵稅，建議政府參考田北辰去年委託立法會秘書處進行的研究，以作考慮。