預算案｜新民黨晤財爺　葉劉指不宜派消費券：最重要通關刺激經濟

新民黨今日（17日）與財政司司長陳茂波會面，就下月公布的《財政預算案》提交建議，包括削減政府經營開支1%、提高博彩稅，以及向自僱人士、自由表演者及零散工提供7,500元津貼。

新民黨主席葉劉淑儀表示，本港財政儲備僅餘9000億元，加上派發消費券提振經濟作用有限，不建議現階段再次派發電子消費券，反而最重要是通關，相信只要能夠通關，毋須消費券也可以刺激經濟。



憂出現結構性赤字 倡上調博彩稅

葉劉淑儀稱，本港財政赤字愈來愈大，擔心會出現結構性赤字，要求政府將經營開支再壓縮1%。她又指，政府稅收依賴賣地收入，反映政府經濟轉型失敗，未能擴闊經濟結構和稅基。她建議增加博彩稅，足球博彩稅由50%增加至80%，賽馬博彩稅由72.5%至75%提升到75%至80%。

她續指，第五輪防疫抗疫基金遺漏了自僱人士、自由表演者及零散工等人士，建議政府向該批人士提供7,500元津貼。另外她提到，疫情下郵輪公司無法維持生計，有郵輪公司負債累累，亦有郵輪公司打算搬去新加坡，建議政府資助市民參加公海遊，以挽留郵輪公司，吸引他們繼續選擇香港為母港。

新民黨立法會議員李梓敬建議政府擴大長者牙科資助範圍，涵蓋洗牙及補牙等口腔護理服務，並增設聘請外傭稅務寛免，上限55,000元。他認為政府應檢視住宅物業差餉寛免機制，只寛免自住物業差餉。

不贊成派消費券 留款項作抗疫基金

多個建制政黨均建議政府派發電子消費券，葉劉淑儀則認為現階段不適合，稱上次派發消費券氣氛雖好，但提振經濟作用有限，受益最多的是八達通公司，亦估計第二次派發消費券的作用不及上一輪。她提到，現時本港財政儲備僅餘9000億元，加上疫情不穩定，政府應預留款項以備不時之需，例如推出下一輪防疫抗疫基金。

她相信當政府放寛防疫措施後，食肆生意便會回復，目前最重要的是通關，「只要我們能夠通關，相信零售和飲食生意無需要再靠5,000元消費券去鼓勵、刺激。」

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