李華明遭凍結黨籍或退黨　斥民主黨如偏激後生：玩政治唔係咁玩！

剛過去的立法會選舉，民主黨前立法會議員李華明因不理黨中委會反對，以個人名義支持新思維主席狄志遠參選，被紀律委員會凍結黨籍半年，7日內可向中委會上訴。

李華明接受《香港01》查詢表示，對於中委會有人破壞紀委保密協議、向傳媒爆料感到失望，質疑中委會有人對他相當敵視，對於上訴機制無信心。他稱日內會考慮去留，批評如今民主黨看法與偏激後生分別不大，他與領導層亦意見不合，自己發揮不到功能，「我喺度做乜？」

狄志遠認為，民主黨今次處理手法進退失據，改變了過去容許非核心成員支持政治理念相近人士的做法，但不希望李華明退黨。



斥中委會有人違反保密原則

李華明今日下午接受查詢時，劈頭批評中委會有人違反保密原則。他指自己一直遵守相關規定，但自己昨晚7時才收到電郵通知紀委裁決後，未幾已有記者致電，顯然是中委會有人「爆料」，反問「中委的上訴機制，我有無信心呢？」

被問到會否向中委會上訴，李華明指中委會有人不守保密原則，亦相信有人對他相當敵視，而他要作出的申述已向紀委反映，上訴「無咩意思」。他憶述，自己接受紀委聆訊時承認違規，但認為只是做認為正確的事，有如佔中「違法達義」，但亦被凍結黨籍。

他又提到，狄志遠最終在社福界當選，證明他在社工之間獲得支持，總比黨友李洪波支持

「輸得一敗塗地」的劉卓裕好，認為自己在公在私皆無錯。

新思維狄志遠（資料圖片）

批民主黨現時與「偏激後生」分別不大：「玩政治唔係咁玩」

狄志遠回應《香港01》查詢時表示，不希望李華明退黨，因民主黨對本港民主運動重要。不詔，李華明表明對狄的看法不敢苟同，「民主黨就算幾重要，而家嘅領導層同我意見好唔同，我發揮唔到功能，我喺度做乜？」他又批評現時民主黨看法，「與偏激的後生分別不大」，「玩政治唔係咁樣玩，要識向前、退後，有妥協」。

他表示自己已多次向傳媒表示有考慮退黨，直至去年民主黨大會發現仍有不少人認同他，才暫時觀望去留，不料到立法會選舉又不讓他支持狄志遠，「我真係頂唔順」，才以個人方式支持助選約一星期，亦沒有出現在任何宣傳品上。

狄志遠建議民主黨日後訂立更成熟的機制處理，以清楚方式列明規則，方便成員跟從。（資料圖片）

狄志遠盼李華明別退黨

獲李華明支持，最終亦當選社福界議員的狄志遠表示，自己不希望見到李華明因為事件退黨。他稱，李華明始終在社會上有認受性，亦是公關高手，相信他對政治議題的意見對黨內有益，而且更是該黨籌款的要員之一。他強調，民主黨是本港民主運動的重要基石，認為李華明離開，將對該黨造成損失。

狄志遠認為，今次民主黨不讓李華明支持他，是改變了過去做法，提到他在去年9月參選選委時亦有兩名民主黨的社工支持，「出曬名、出曬圖都無爭議」，亦無阻撓。但當李華明申請支持他時，自己已就政治理念審核回答了該黨問題，惟最終民主黨未有解釋就表示不批准，門檻顯然比過去提高，「無乜必要」。他建議民主黨日後訂立更成熟的機制處理，以清楚方式列明規則，方便成員跟從。

對於引發今次風波，狄志遠稱不希望李華明及民主黨因為他出亂子，相信事件對民主黨及李華明均沒有好處，自己感到尷尬之餘，大家亦受傷。