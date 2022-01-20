大律師公會改選　新任主席杜淦堃指法治未死　如獲邀願訪京

大律師公會今（20日）舉行周年大會改選執委，資深大律師杜淦堃接任主席一職，副主席由資深大律師毛樂禮和陳政龍接任。



杜淦堃見記者會時重申，不認同香港法治已死，公會將一如以往適時就法治議題發聲，盡力就《基本法》23條立法的草案提出意見，認為23條立法須充分諮詢社會。他又表示，若大律師公會獲邀訪京，大會能必參與。



公會前主席夏博義因提出修改《國安法》被港澳辦、中聯辦炮轟，被問到《國安法》可否修改、兩辦對夏的批評是否公平等議題，杜淦堃稱，很多《國安法》案件仍在審理當中，冀公眾予時間法庭詮釋相關法例，有信心法庭判決能釐清法例的模糊之處。



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冀公眾予時間法庭詮釋《國安法》

杜淦堃、毛樂禮、陳政龍、名譽秘書及司庫馬嘉駿及副名譽秘書嚴永錚傍晚見記者。杜淦堃對成為公會新任主席感榮幸，強調法治是香港成功之基石，公會有社會責任促進法治和司法公義，向公眾解釋法治概念。

杜淦堃續指，過去一段時間香港面對很多挑戰，有人對法治觀感改變、悲觀，甚至有人作出不尊重法庭、攻擊法官等行為，認為在該時刻，公會更應以專業精神和知識，向社會持份者推廣法治，又指公眾期望公會秉持專業，一如以往在需要時就法治議題發聲，未來一年會繼續做相關工作。他重申，公會是專業團體，會盡專業團體的責任，協助會員拓展業務和提供培訓，指內地、海外法律事業急速發展，公會應把握機遇與各方達致更好溝通。

笑稱公會主席「從來唔易做」 信夏博義認同「荊棘滿途」

杜在記者會上被問到對《國安法》是否能保障人權等議題的看法，他稱《國安法》是香港的新法例，理解公眾對法例有關注，很多案件仍在審理當中，冀公眾予時間法庭詮釋相關法例，有信心法庭判決能釐清法例的模糊之處。至於兩辦對夏博義的批評是否公平，杜不置可否，笑言競選主席前，很多前輩稱公會主席是「從來唔易做嘅工」和充滿挑戰，相信夏博義應認同過去一年是荊棘滿途。

被問到知否港人對法治感悲觀的緣由，杜淦堃稱，本港過去數年很多挑戰，部分市民對法治感悲觀不出奇，強調在未來日子會盡力就法治議題發聲，同時關注行業在內地、海外的機遇。

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指政治、法治或有重疊 未來須好好拿捏

兩辦及建制派早前批評公會是「政治團體」，而非「專業團體」，杜淦堃強調公會是專業團體，有社會責任就法律議題發聲，但在政治層面上，法治並非政治概念，公會不應觸及，「香港社會好多人有好多諗法，無可避免諗法係非常兩極」。其後他稱，「純政治議題」當然與法治無關，但認同政治、法治在某些層面上有重疊之處，未來就此「好好拿捏」。

杜淦堃強調，並無就參選公會主席議題與中央政府機構溝通，強調參選決定旨在服務法律界及本港社會。他又表示，若大律師公會獲邀訪京，他一定會參與，稱過去作為公會成員，多次隨公會主席訪京，反指看不到有原因不繼續訪京交流。

對於社會上有聲音建議大律師應與事務律師合併，杜自言很年輕已聽到這種看法，他在21歲時已有事務律師着他不要出任大律師。杜重申，大律師是香港法治很重要的一部份，在維護本港法治具重要價值，表明不認同相關建議。

吳靄儀：非常尊敬新任主席 李柱銘稱有信心

公民黨法律界前立法會議員、資深大律師吳靄儀稱，非常尊敬新任主席杜淦堃，指「無論時刻幾咁艱難」，大律師公會仍會有人挺身而出，希望香港人對公會繼續保持信心，相信公會未來一年必定繼續維護法治。民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘被問到對新任主席看法，他僅稱：「有信心」便離開。